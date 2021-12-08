إيران تعلن اعتقال أفراد من جماعتين بتهمة "مناهضة النظام والثورة"

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الأربعاء، اعتقال أفراد من جماعتين إحداهما في محافظة خوزستان والأخرى في مدينة شيراز جنوب البلاد، بوصفهما من ”المناهضين للنظام والثورة“.

وقالت الشرطة الإيرانية إنها اعتقلت ما وصفتها بـ ”خلية إرهابية“ في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، متهمة هذه الخلية بالعمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية.

وقالت الشرطة الإيرانية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن ”قواتها ألقت القبض على خلية إرهابية في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد تعمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، ومدعومة وممولة من قبل جهات معادية للثورة خارج البلاد“.

وأضاف البيان: ”كان لهذه الخلية دور رئيسي في جرح عدد من الجنود الإيرانيين ومقتل الضابط برتبة ملازم ثانٍ يدعى ضرغام برست، مطلع الصيف الماضي، في مدينة معشور العربية“.

وقال البيان أيضا إن ”العصابة التخريبية تم تحديدها من خلال عملية وجهود استخباراتية، وتم اعتقال جميع أفرادها في مخابئهم“، ولم يذكر البيان عدد عناصر هذه الخلية التي جرى اعتقالها والدول التي تمولها.

وفي يوليو/تموز الماضي، شهدت محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية احتجاجات شعبية واسعة استمرت لنحو عشرة أيام؛ احتجاجاً على مشاكل الجفاف ونقص المياه.

وقُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص من المتظاهرين، واعتُقل عدد أكبر خلال تلك الاحتجاجات في محافظة خوزستان التي يقطنها قرابة خمسة ملايين نسمة.

وفي ذلك الوقت، وصفت السلطات الإيرانية حركة الاحتجاجات في خوزستان بأنها ”حركة تخريبية من قبل المنشقين والانتهازيين“.

اعتقال مجموعة في شيراز

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية باعتقال مجموعة من العناصر المحسوبة على ما تصفها السلطات بـ ”الجماعات المعادية للنظام والثورة“ في مدينة شيراز عاصمة محافظة فارس جنوب البلاد.

وأضافت الوكالة أن ”السلطات الأمنية قامت باعتقال عدد من العناصر المرتبطة بالتيارات والشبكات المغتربة المعادية للثورة، الذين يسعون بقيادة شخص (ل.ج)، لنشر الفساد بين الشباب واستقطابهم لها“، من دون الكشف عن زعيم هذه الجماعة.

وأوضحت الوكالة الإيرانية المحسوبة على معسكر التيار المتشدد أن ”هذه الجماعة كانت تمهد الطريق أيضاً لنشر أعمال الشغب، وجرى اعتقال عناصرها بعد إجراء تحقيق ميداني، وتم التعامل معها حسب الضرورة“.

وتتهم إيران الجماعات والأحزاب المعارضة لها من القوميات العربية والبلوشية والكردية بالإرهاب وتلقي دعم من الخارج، وتقوم السلطات الأمنية بملاحقة تلك الجماعات ومؤيديها في داخل البلاد.