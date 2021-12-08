الأمم المتحدة توقف توزيع الغذاء في بلدتين بإثيوبيا بعد نهب الإمدادات

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن برنامج الأغذية العالمي أوقف توزيع الغذاء في بلدتي كومبولتشا، ودسي، بإثيوبيا بعد تعرض الإمدادت للنهب، وعجز الموظفين عن التصدي لذلك بسبب الترهيب، الذي شمل التهديد بالسلاح.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن كمية كبيرة من إمدادات المساعدات الإنسانية، التي تشمل عناصر غذائية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، سرقت ونهبت في كومبولتشا في إقليم أمهرة.

وأضاف للصحفيين: ”تصاعدت سرقات الغذاء التي كانت تجري على نطاق محدود في الآونة الأخيرة إلى عمليات نهب جماعية للمخازن في أنحاء كومبولتشا، وتردد أن ذلك كان من قبل عناصر تابعة لقوات تيجراي وبعض السكان المحليين“.

وتابع أن هذه الأحداث ستؤدي إلى تفاقم أزمة سوء التغذية في شمال إثيوبيا، حيث يوجد نحو 9.4 مليون شخص في أقاليم: تيجراي، وعفر، وأمهرة، يحتاجون لمساعدات عاجلة.

يذكر أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، يوم الإثنين، أن قواتها استعادت السيطرة على بلدتي ديسي، وكومبولتشا، الإستراتيجيتين من قوات متمردي تيجراي، في أحدث علامة على أن الحكومة تستعيد الأراضي التي فقدتها في الآونة الأخيرة.

وكانت القوات المتحالفة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي سيطرت على البلدتين الواقعتين في إقليم أمهرة منذ ما يزيد قليلًا على شهر، ثم هددت بالزحف إلى العاصمة أديس أبابا.

وأفادت خدمة الاتصال الحكومية التي أعلنت الانتصار بتحقيق مكاسب، في الأسبوع الماضي، في إقليمي أمهرة، وعفار، المتاخمين لتيجراي.

وقال مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد، الأسبوع الماضي، أيضًا إن القوات الاتحادية استعادت بلدة لاليبيلا.

وجرى الإعلان عن كل هذه المكاسب بعد أن غادر رئيس الوزراء العاصمة لتوجيه القتال من الجبهات.

وعبرت 6 دول بقيادة الولايات المتحدة عن ”قلقها البالغ“ بشأن تقارير عن احتجاز إثيوبيا أعدادًا كبيرة من المواطنين على أساس أصولهم العرقية، وحثت الحكومة على وقف هذه الاعتقالات فورًا.

وقال بيان مشترك من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، والدنمارك، وهولندا، إن ”هناك أفرادًا يعتقلون ويحتجزون دون توجيه اتهامات أو المثول أمام المحكمة، وتشير تقارير إلى أنهم محتجزون في ظروف غير إنسانية، ومن المحتمل أن تشكل العديد من هذه التصرفات انتهاكات للقانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور“.