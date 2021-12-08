أردوغان: زيادات الأسعار في تركيا سببها الجشع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن زيادات الأسعار في تركيا سببها الجشع وارتفاع أسعار الاستيراد.

وأضاف أردوغان، متحدثا بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن ”التقلبات في الأسواق المالية ستتوقف في نهاية المطاف“، داعيا الأتراك الذين يحتفظون بعملات أجنبية إلى ”الاستفادة من الفرص التي يتيحها النموذج الاقتصادي الجديد الذي يقوده“.

وهبطت الليرة التركية أكثر من اثنين بالمئة، اليوم الأربعاء، متراجعة صوب مستويات قياسية منخفضة مع تجديد أردوغان التزامه بخفض أسعار الفائدة.

وبعد صعودها في جلسة الثلاثاء، تراجعت الليرة 2.45 بالمئة إلى 13.80 مقابل الدولار بحلول الساعة 14.20 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع الإغلاق السابق البالغ 13.45.

وخسرت العملة التركية 46 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، ولامست أدنى مستوى على الإطلاق عند 14.0 ليرة للدولار الأسبوع الماضي.