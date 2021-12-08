بايدن: إرسال قوات أمريكية للدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا "غير مطروح للنقاش"

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن إرسال قوات أمريكية للدفاع عن أوكرانيا في وجه روسيا ”غير مطروح للنقاش“؛ لأنها ليست عضوا في الحلف.

وقال بايدن، في لقاء صحفي بعد قمة افتراضية جمعته مع بوتين، الثلاثاء، إن ”فكرة استخدام الولايات المتحدة بشكل أحادي القوة لمواجهة روسيا في حال غزت أوكرانيا، غير مطروحة للنقاش“.

وأضاف: ”لدينا واجب أخلاقي وقانوني تجاه حلفائنا في الناتو بموجب البند الخامس. إنه واجب مقدس. وذلك الواجب لا يشمل أوكرانيا“.

وذكر بايدن أنه متأكد من أن بوتين فهم الموقف الأمريكي بعد القمة، وأردف قائلاً: ”أنا واثق تماما من أن الرسالة وصلته“.

وكشف بايدن أنه حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من عقوبات أمريكية ”غير مسبوقة“ في حال هاجمت روسيا أوكرانيا.

وشدد بايدن على أنه أبلغ بوتين أن الولايات المتحدة سترد بعقوبات ”لم يرَ مثلها أبدا“ في حال تعرضت أوكرانيا لهجوم روسي.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض: ”أوضحت أنه إذا قام (بوتين) بغزو أوكرانيا، ستكون هناك عواقب وخيمة، عواقب وخيمة.. عواقب اقتصادية لم يرَ مثلها أبدا“.

وأشار بايدن إلى أنه إضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية، فإن هجوما روسيا جديدا على أوكرانيا سيدفع نحو تعزيز التواجد العسكري في مناطق دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرق أوروبا.

وأوضح قائلا: ”سنضطر ربما إلى تعزيز تواجدنا في دول الناتو لنطمئن بشكل خاص من هم على الضفة الشرقية للحلف. إضافة إلى ذلك، أوضحت بأننا سنقدم وسائل دفاع للأوكرانيين أيضا“.

في المقابل، اعتبر بوتين، الأربعاء، في أول تصريح له بعد لقاء بايدن، أن روسيا لديها الحقّ في الدفاع عن أمنها.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن ”روسيا تنتهج سياسةً خارجيةً سلميةً، لكن لديها الحقّ في الدفاع عن أمنها“.

واعتبر بوتين أن ترك حلف الأطلسي يقترب من حدودها بدون الردّ سيكون ”تقاعسًا إجراميًا“، إلا أنه رأى أن محادثاته مع بايدن كانت ”بناءة“، وأكد أن الحوار مع بايدن سيتواصل.

ولم يقل الرئيس الروسي ما إذا كانت القوات الروسية المحتشدة عند الحدود مع أوكرانيا بصدد العبور إلى أراضي الدولة المجاورة.

وشدد بوتين على ”قلق“ روسيا إزاء ”احتمال قبول عضوية أوكرانيا في الناتو؛ لأن هذا الأمر سيعبقه من دون شك نشر وحدات عسكرية وقواعد وأسلحة مما يشكل تهديدا لنا“.

كما شدد على أن توسّع الناتو شرقا هو قضية ”بالغة الحساسية“ بالنسبة لروسيا، مؤكداً أن روسيا ترى في الأمر تهديدا لأمنها.

وتابع بوتين: ”نحن نتحدّث عن هذا الأمر طوال الوقت، وفي العلن، وقد حذّرنا شركاءنا من أن توسع الناتو بالنسبة إلينا غير مقبول“.