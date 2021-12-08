عقبات عدة تنتظره.. أولاف شولتس يتعهد بـ "بداية جديدة" لألمانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تعهد المستشار أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، بما وصفها بأنها ”بداية جديدة“ لألمانيا، خلال تسلمه السلطة من أنغيلا ميركل، التي تنسحب من الحياة السياسية، بعد 16 عامًا على رأس أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

واستقبلت الزعيمة المحافظة، التي بقيت في السلطة للفترة الطويلة نفسها تقريبًا التي تولى فيها هلموت كول زمام الحكم، خلفها الذي قدم لها باقة ضخمة من الزهور.

ودعت ميركل الشخص الذي كان نائبا لها منذ فترة ليست ببعيدة إلى ”العمل من أجل خير“ ألمانيا. وفي المقابل أشاد شولتس بميركل على ”كل ما فعلتْه لبلادنا“ ووعد ”ببداية جديدة“.

وغادرت ميركل، التي لُقبت بـ“المستشارة الأبدية“، مقر المستشارية نهائياً، وستبدأ بعد 31 عاماً من الحياة السياسية صفحة جديدة من حياتها لا يعرف الكثير عنها حتى الآن.

تنبأ والده بأن يصبح يوما مستشارا

جلست ميركل واضعة كمامة في البوندستاغ لحضور مراسم انتخاب خلفها، فصفق لها النواب مطولا واقفين بمعظمهم قبل افتتاح الجلسة.

وأصبح شولتس المستشار التاسع لألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما حصد أصوات 395 نائبا من أصل 736 في البوندستاغ المنبثق عن انتخابات 26 أيلول/سبتمبر، فيما صوت 303 ضده وامتنع 6 عن التصويت.

وأدى رئيس بلدية هامبورغ السابق البالغ 63 عاما اليمين الدستورية في البوندستاغ، حيث تلا المادة 56 من القانون الأساسي التي وعد بموجبها بـ“تكريس كل قواي لما هو لخير الشعب الألماني“.

وتلقى المستشار الجديد، المعروف بتكتمه وأطباعه الصارمة، تهاني العديد من النواب وقدمت له باقات من الأزهار وسلة من التفاح، ووقف مبتسما لالتقاط صور سيلفي عديدة، في مراسم حضرها أهله وزوجته بريتا إيرنست.

وقال والده البالغ من العمر 86 عامًا إنه تنبأ لابنه، الذي كان يزعم بأنه ”يعرف كل شيء“ عندما كان طفلاً، في سن الثانية عشرة بأنه سيصبح مستشارًا.

أول حكومة تكافؤ

ويتسلم شولتس مقاليد السلطة على رأس أول حكومة تكافؤ في ألمانيا تتولى نساء فيها وزارات أساسية، مع تعيين البيئية أنالينا بيربوك وزيرة للخارجية، والاشتراكيتين الديمقراطيتين كريستين لامبريشت وزيرة للدفاع، ونانسي فيسر وزيرة للداخلية.

كذلك تعتبر الحكومة سابقة من حيث تشكيلتها السياسية، إذ تضم للمرة الأولى منذ الخمسينيات ثلاثة مكونات، هي: الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر.

وتلقى شولتس، الذي عين وزيرا عدة مرات، التهاني من قادة في جميع أنحاء العالم، ولكن داخليا سيتعين على شولتس وفريقه مواجهة العقبات الأولى، خاصةً الوضع الصحي الحرج.

انقسامات

وأكد رئيس الجمهورية الفدرالية، الذي استقبل الفريق الحكومي الجديد، للمستشار ”المسؤولية الكبيرة“ الملقاة على عاتقه لمكافحة تفشي كوفيد-19 في البلاد.

وقال فرانك فالتر شتاينماير: ”لا تجعل الوباء يفرقنا على المدى الطويل“، في إطار تعبئة، لا سيما لليمين المتطرف، ضد التلقيح الإلزامي المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في شباط/فبراير أو آذار/مارس.

وسيتعين على المستشار الجديد أيضًا التعامل مع وضع اقتصادي غير مؤاتٍ، مع نمو أضعف مما تم الإعلان عنه وعودة التضخم.

ولدى شولتس أيضًا عدد كبير من المشاريع الأخرى التي يتعين تنفيذها، والتي لا تحظى بالضرورة بموافقة الألمان.

فهناك الزيادة المرتقبة للحد الأدنى للأجور، أو الخروج المتوقع من استخدام الفحم، أو تطوير الطاقات المتجددة، وفقًا لاستطلاع أجرته القناة العامة ARD.

من ناحية أخرى، فإن الوعود الأخرى للتحالف الثلاثي، مثل بيع القنب بدون وصفة طبية، أو شراء الجيش الألماني طائرات مسيرة، أو الحق في التصويت في سن الـ16، لا تحظى سوى بدعم أقلية.