عبوة ناسفة تودي بحياة 7 عناصر من قوة حفظ السلام الأممية في مالي

قالت بعثة الأمم المتحدة على تويتر إن سبعة من أفراد قوة حفظ السلام التابعة لها بوسط مالي قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة اليوم الأربعاء، في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وأصابت العبوة الناسفة قافلة لنقل الإمدادات بين بلدتي دوينتزا وسيفاري، وهي منطقة نشاط لجماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث اليوم الأربعاء.

وتقاتل مالي، وهي واحدة من أكبر دول أفريقيا مساحة وأشدها فقرا، تمردا إسلاميا يتسع نطاقه رغم الجهود التي تبذلها قوات دولية بقيادة فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، للقضاء عليه على مدى تسع سنوات.

ونشرت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم ”مينوسما“ لتحقيق الاستقرار في مالي أكثر من 13 ألف جندي لاحتواء العنف في شمال البلاد ووسطها.

ويوم 4 ديسبمر الجاري، نفذ مسلحون هجوما استهدفوا خلاله حافلة نقل في منطقة ”موبتي“ وسط مالي، أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة 8 آخرين، فيما تعرضت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام لاستهداف لإحدى مركباتها؛ تسبب بمقتل مدني.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، أمس الجمعة: ”إن مسلحين مجهولين هاجموا قافلة تابعة للبعثة؛ ما أسفر عن مقتل موظف مدني وإصابة آخر“.

وأفادت البعثة في بيان لها بأن القافلة كانت في طريقها من مدينة كيدال الشمالية إلى جاو وتعرضت لإطلاق نار على بعد نحو 100 كيلومتر شمال شرق بلدة بوريم.

وعادة ما يشن مسلحون وجماعات أخرى هجمات مسلحة في مناطق شاسعة من مالي على الرغم من الوجود الكثيف للقوات الدولية. ولقي أكثر من 250 من أفراد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي حتفهم منذ أن بدأت مهامها العام 2013؛ مما يجعلها أخطر مكان بالنسبة لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العالم.