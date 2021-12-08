تعليقا على التوتر بشأن أوكرانيا.. بوتين: من حقنا الدفاع عن أمننا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا لديها الحق في الدفاع عن أمنها، في أول تصريح له بعد لقاء مع نظيره الأمريكي جو بايدن تمحور حول التوتر بين موسكو وأوكرانيا المدعومة من حلف شمال الأطلسي.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن ”روسيا تنتهج سياسة خارجية سلمية، لكن لديها الحق في الدفاع عن أمنها“، معتبرًا أن ترك حلف الأطلسي يقترب من حدودها دون رد سيكون ”تقاعسا إجراميا“.

إلا أنه رأى أن محادثاته مع بايدن كانت ”بناءة“.

بدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، أن الاتصال الذي عقده الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كان ”إيجابيا“.

وقال: ”أعتقد أن تحدث رئيس الولايات المتحدة مع الرئيس الروسي أمر إيجابي“، وذلك بعد يوم من تحذير بوتين من رد اقتصادي غربي ”قوي“ على أي هجوم تشنه روسيا على أوكرانيا.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، حذرت فرنسا، روسيا من ”عواقب استراتيجية وضخمة“ في حال تعرضت لأوكرانيا، في وقت تُتهم موسكو بحشد قواتها على الحدود مع جارتها.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن ”رسائل حازمة نُقلت إلى روسيا بشأن العواقب الاستراتيجية والضخمة (التي ستنتج عن) تعرض جديد لوحدة أراضي أوكرانيا“.

والثلاثاء، حذر بايدن نظيره الروسي بوتين، من أن روسيا ستتعرض لـ“عقوبات اقتصادية شديدة، وغيرها“ في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال القمة الثنائية التي عقدت، بين الزعيمين، عبر الفيديو، وفق ما أفاد به البيت الأبيض.

وذكر البيت الأبيض، في بيان له، أن بايدن ”أعرب عن مخاوف“ الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا.