بريطانيا تقرر مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين "دبلوماسيا"

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للبرلمان يوم الأربعاء، إنه ستكون هناك مقاطعة دبلوماسية فعلية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لأنه لن يحضرها أي وزراء أو مسؤولين.

وكان البيت الأبيض أعلن يوم الإثنين، أن مسؤولي الحكومة الأمريكية سوف يقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة في بكين بسبب ”الفظائع“ في مجال حقوق الإنسان في الصين، على الرغم من أن الإجراء يسمح للرياضيين الأمريكيين بالسفر للمنافسة.

وتحت ضغط من جانب اثنين من المشرعين في البرلمان بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستحذو حذو واشنطن، قال جونسون: ”ستكون هناك مقاطعة دبلوماسية فعالة للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، لا يتوقع حضور وزراء ولا مسؤولين“.

وأضاف: ”لا أعتقد أن المقاطعات الرياضية منطقية وتبقى تلك سياسة الحكومة“.

إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، يوم الأربعاء، أن بلاده ستنضم إلى الولايات المتحدة في المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وقال موريسون إن قرار أستراليا يأتي بسبب الصعوبات التي تواجهها بلاده لإعادة فتح القنوات الدبلوماسية مع الصين بهدف مناقشة انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانج بأقصى غرب البلاد، وخطوات اتخذتها بكين ضد الواردات الأسترالية.

وتابع قائلا للصحفيين في سيدني: ”لذلك ليس من المستغرب ألا يتوجه مسؤولو الحكومة الأسترالية إلى الصين لحضور تلك الألعاب“، بينما سيشارك الرياضيون الأستراليون بشكل طبيعي.

وقالت اللجنة الأولمبية الأسترالية إن المقاطعة الدبلوماسية لن تؤثر على استعدادات الرياضيين لدورة الألعاب التي ستقام في الفترة من الرابع إلى 20 شباط/ فبراير، مضيفة أن ”الخيارات الدبلوماسية“ مسألة تخص الحكومات فقط.

وجاء القرار الأسترالي على الرغم من أن حلفاء آخرين للولايات المتحدة يبطئون الخطى في اتجاه الالتزام بالانضمام إلى المقاطعة.

ويوم الثلاثاء، حذرت الصين من أن مقاطعة مسؤولي الحكومة الأمريكية لدورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية دبلوماسيا قد تلحق الضرر بالحوار والتعاون بين البلدين في المجالات المهمة.

ودعت بكين إلى فصل السياسة عن الرياضة.

وقال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الصين تعارض المقاطعة، وإنها ستأخذ ”خطوات مضادة حازمة“.

وأضاف في إفادة إعلامية دورية في العاصمة بكين ”المؤامرة“ الأمريكية لمحاولة إفساد الأولمبياد محكوم عليها بالفشل بما يؤدي إلى فقدان ”المكانة المعنوية والمصداقية“.

ودعا الولايات المتحدة إلى التوقف عن إقحام السياسة في الرياضة، وقال إن المقاطعة تخالف المبادئ الأولمبية.