قيادة الاتحاد الأوروبي تتطلع للعمل مع شولتس من أجل "أوروبا قوية"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الأربعاء، المستشار الجديد في ألمانيا أولاف شولتس وتعهدا العمل معه من أجل اتحاد أوروبي أقوى.

وكتبت فون دير لايين بالألمانية لغتها الأم: ”تهانيّ عزيزي أولاف شولتس لانتخابك وتعيينك مستشارا فدراليا، أتمنى لك بداية جيدة وأتطلع لتعزيز الثقة في التعاون من أجل أوروبا أقوى“.

Herzlichen Glückwunsch, lieber @OlafScholz, zur Wahl und Ernennung als Bundeskanzler. Ich wünsche einen guten Start und freue mich auf eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit für ein starkes Europa.#StrongerTogether#NextGenerationEU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 8, 2021

ورئيسة المفوضية عضو في الحزب المسيحي الديمقراطي (يمين وسط) الذي تنتمي له المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل، وخدمت في حكومتها قبل أن تنتقل إلى مقر رئاسة المفوضية في بروكسل، بينما ينتمي شولتس إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنافس.

من ناحيته، كتب شارل ميشال الذي يترأس قمم الاتحاد الأوروبي، في تغريدة: ”أتطلع للعمل معا نحو أوروبا قوية وذات سيادة“.

كذلك شكر ميشال ميركل على“السنوات العديدة من الثقة والتعاون“.

Alles Gute, lieber @OlafScholz zur Wahl als Bundeskanzler 🇩🇪 Looking forward to working together for a strong and sovereign Europe. Mein Dank an dich, liebe Angela Merkel, für viele Jahre der vertrauensvollen Zusammenarbeit. pic.twitter.com/xfGLqEJapB — Charles Michel (@eucopresident) December 8, 2021

وبعد شهرين ونصف الشهر على الانتخابات في ألمانيا، أدى شولتس اليمين الدستورية الأربعاء ليصبح مستشارا للقوة الاقتصادية الأولى في أوروبا بعدما انتخبه النواب خلفا لأنغيلا ميركل.

وأصبح شولتس المستشار التاسع لألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما حصد أصوات 395 نائبا من أصل 736 في البوندستاغ المنبثق عن انتخابات 26 أيلول/سبتمبر، بينما صوت 303 ضده وامتنع 6 عن التصويت.

وأدى رئيس بلدية هامبورغ السابق، البالغ 63 عاما، اليمين الدستورية في البوندستاغ حيث تلا المادة 56 من القانون الأساسي التي يعد بموجبها بـ“تكريس كل قواي لما هو لخير الشعب الألماني“.

وكان انتخاب شولتس مؤكدا بعدما حقق حزبه الاشتراكي الديمقراطي الذي تصدر الانتخابات الأخيرة، غالبية مريحة قدرها 206 مقاعد مع شريكيه الجديدين في الائتلاف، الخضر (118 مقعدا) والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي (92 مقعدا)، في حين إنه بحاجة إلى 369 صوتا للفوز بالمستشارية.

وسيجري شولتس أول زيارة رسمية له الجمعة إلى باريس للقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل أن يتوجه إلى بروكسل لمحادثات مع فون دير لايين وميشال يتوقع أن تشمل قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل .

ولن تعرف الحكومة الألمانية الجديدة لحقبة ما بعد أنغيلا ميركل أي مهلة سماح، إذ يتحتم عليها فور تنصيبها رسميا اليوم الأربعاء الشروع في معالجة عدد من المسائل الكبرى تتراوح بين وباء كوفيد-19 والمناخ، مرورا بالتوتر مع موسكو وبكين.