قيادة الاتحاد الأوروبي تتطلع للعمل مع شولتس من أجل "أوروبا قوية"

هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الأربعاء، المستشار الجديد في ألمانيا أولاف شولتس وتعهدا العمل معه من أجل اتحاد أوروبي أقوى.

وكتبت فون دير لايين بالألمانية لغتها الأم: ”تهانيّ عزيزي أولاف شولتس لانتخابك وتعيينك مستشارا فدراليا، أتمنى لك بداية جيدة وأتطلع لتعزيز الثقة في التعاون من أجل أوروبا أقوى“.

ورئيسة المفوضية عضو في الحزب المسيحي الديمقراطي (يمين وسط) الذي تنتمي له المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل، وخدمت في حكومتها قبل أن تنتقل إلى مقر رئاسة المفوضية في بروكسل، بينما ينتمي شولتس إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنافس.

من ناحيته، كتب شارل ميشال الذي يترأس قمم الاتحاد الأوروبي، في تغريدة: ”أتطلع للعمل معا نحو أوروبا قوية وذات سيادة“.

كذلك شكر ميشال ميركل على“السنوات العديدة من الثقة والتعاون“.

Alles Gute, lieber @OlafScholz zur Wahl als Bundeskanzler 🇩🇪

Looking forward to working together for a strong and sovereign Europe.

Mein Dank an dich, liebe Angela Merkel, für viele Jahre der vertrauensvollen Zusammenarbeit. pic.twitter.com/xfGLqEJapB

— Charles Michel (@eucopresident) December 8, 2021