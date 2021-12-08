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تحطم طائرة هليكوبتر تقل رئيس الأركان الهندي
تاريخ النشر: 08 ديسمبر 2021 8:34 GMT
تاريخ التحديث: 08 ديسمبر 2021 9:15 GMT

تحطم طائرة هليكوبتر تقل رئيس الأركان الهندي

قال مصدر دفاعي إن طائرة هليكوبتر عسكرية تقل رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبين راوات تحطمت في جنوب الهند اليوم الأربعاء، بحسب رويترز. كما كتب سلاح الجو

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المصدر: فريق التحرير

قال مصدر دفاعي إن طائرة هليكوبتر عسكرية تقل رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبين راوات تحطمت في جنوب الهند اليوم الأربعاء، بحسب رويترز.

كما كتب سلاح الجو الهندي في تغريدة ”تعرضت مروحية من طراز ام أي-17ف5 تنقل رئيس هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين راوات لحادث اليوم قرب كونور في تاميل نادو“.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مسؤولين آخرين كانوا برفقة راوات عندما تحطمت الطائرة في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها وسائل إعلام وناشطون على تويتر اشتعال النيران في حطام الطائرة وسط محاولات أفراد المساعدة في الإطفاء بإمكانيات متواضعة.

وبحسب صحيفة إنديان إكسبريس المحلية، كان بعض أفراد أسرة رئيس الأركان الهندي أيضا بصحبته في الطائرة التي تحطمت.

وذكرت الصحيفة أن راوات هو أول شخص يشغل منصب رئيس الأركان في الهند، والذي استُحدِث في نهاية العام 2019، وكان قبل ذلك قائد الجيش الهندي منذ ديسمبر 2016.

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