تحطم طائرة هليكوبتر تقل رئيس الأركان الهندي

قال مصدر دفاعي إن طائرة هليكوبتر عسكرية تقل رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبين راوات تحطمت في جنوب الهند اليوم الأربعاء، بحسب رويترز.

كما كتب سلاح الجو الهندي في تغريدة ”تعرضت مروحية من طراز ام أي-17ف5 تنقل رئيس هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين راوات لحادث اليوم قرب كونور في تاميل نادو“.

An IAF Mi-17V5 helicopter, with CDS Gen Bipin Rawat on board, met with an accident today near Coonoor, Tamil Nadu.

An Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident.

