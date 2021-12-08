بنغلاديش.. الإعدام لـ20 شخصا بتهمة قتل طالب انتقد رئيسة الوزراء

قضت محكمة في بنغلاديش اليوم الأربعاء بالإعدام على 20 شخصا في إطار قضية قتل طالب العام 2019 انتقد الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على ما أفاد المدعي العام لوكالة ”فرانس برس“.

وقال المدعي العام ”حكم على عشرين شخصا بالإعدام، وعلى خمسة آخرين بالسجن مدى الحياة في قضية قتل أبرار فهد“.

وعثر على جثة أبرار فهد البالغ 21 عاما، في غرفته في مسكن الطلاب في جامعة الهندسة والتكنولوجيا في دكا في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

وقال بركة الله والد أبرار فهد للصحفيين أمام المحكمة بعد صدور الحكم ”أنا سعيد بالحكم. وأتمنى أن تنفذ العقوبات قريبا“.

قبل ساعات على قتله، نشر الشاب عبر فيسبوك انتقادات لرئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة التي كانت وقّعت للتو اتفاقا حول المياه مع الهند.

وتعرّض فهد للضرب بهراوات كريكت وأدوات حادة أخرى مدة ست ساعات من قبل 25 من زملائه في رابطة شهاترا في بنغلاديش، الفرع الجامعي من حزب رابطة عوامي الحاكم.

وقبل آخر مشاركة له على ”فيسبوك“، كتب فهد _أيضا_ مجموعة من المقالات المؤيدة لكشمير قيل إنها أججت غضب عصبة شاترا بويت في بوي.

وأشعلت حادثة مقتل أبرار موجة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، كما شهدت جامعة بنغلاديش للهندسة والتكنولوجيا (بويت) احتجاجات شارك بها مئات الطلبة للمطالبة بالعدالة لمقتل زميلهم الطالب أبرار فهد، والإنزال بالمجرمين أشد عقوبة ممكنة.