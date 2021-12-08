غوتيريش في العزل الصحي بعد مخالطته مصاباً بكورونا

أفادت مصادر دبلوماسية أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش وضع نفسه الثلاثاء في عزل صحّي لبضعة أيام بعدما خالط مسؤولاً في المنظّمة الدولية تبيّن لاحقاً أنّه مصاب بكوفيد-19.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس إنّ غوتيريش (72 عاماً) ألغى كل التزاماته الحضورية.

وكان من المفترض أن يحلّ الأمين العام مساء الأربعاء ضيف شرف على جمعية الصحافة التابعة للأمم المتحدة في حفلها السنوي في مانهاتن.

والخميس كان من المقرّر أن يشارك غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يرأسه رئيس النيجر محمد بازوم ويتمحور حول تحديات الإرهاب والتغيّر المناخي.

وبازوم الذي تولّت بلاده في مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن وصل إلى نيويورك الثلاثاء وسيبقى فيها لغاية نهاية الأسبوع قبل أن يتوجّه إلى واشنطن.

ورفض المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك التعليق في الحال على هذه المعلومات.

وقبيل أيام أعلن دوجاريك أنّ غوتيريش تلقّى مؤخراً جرعته اللقاحية الثالثة المضادّة لفيروس كورونا، بعد أن تردّد طويلاً في استصواب الإقدام على مثل هذه الخطوة في وقت لا يزال فيه ملايين الناس حول العالم محرومين من تلقّي الجرعة اللقاحية الأولى.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد وصف قيود السفر التي فرضتها بعض الدول لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بأنها ”غير عادلة وعنصرية“.

وقال غوتيريش للصحفيين في نيويورك، يوم الأربعاء، إن قيود السفر التي فرضتها بعض الدول لمكافحة انتشار فيروس كورورنا، والتي تعزل دولة أو منطقة واحدة بعينها، ”ليست فقط غير عادلة وذات طابع عقابي قاس، وإنما أيضا غير فعالة“.

وأضاف أن ”الطريقة الوحيدة لتقليل مخاطر انتقال العدوى مع السماح باستمرار حركة السفر والأنشطة الاقتصادية، هي فحص المسافرين بشكل متكرر إلى جانب اتخاذ إجراءات إضافية مناسبة وفعالة بحق“.

وتابع: ”نملك الأدوات اللازمة للسفر الآمن. دعونا نستخدم هذه الأدوات لكي نتجنب ما أطلب منكم العذر إن وصفته بأنه تمييز عنصري في السفر، والذي أعتقد أنه غير مقبول“.

وحذر غوتيريش على مدى فترة زمنية طويلة من مخاطر عدم المساواة في توزيع اللقاحات في أنحاء العالم، ومن أن المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة تشكل تربة خصبة لظهور السلالات المتحورة.