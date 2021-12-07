الكرملين عقب قمة بوتين وبايدن: القوات الروسية "لا تشكل تهديدًا لأحد"

أكد الكرملين، الثلاثاء، أن القوات الروسية لا تشكل تهديدًا لأوكرانيا على الرغم من انتشارها عند حدودها، وذلك إثر قمة عبر الفيديو عقدها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن على خلفية التخوّف من تصعيد عسكري.

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوتشاكوف: ”الجنود الروس يتواجدون على أراضيهم، ولا يشكّلون تهديدًا لأحد، والرئيس (بوتين) قال ذلك“.

وحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا ستتعرض لـ“عقوبات اقتصادية شديدة، وغيرها“ في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا.

وجاء ذلك خلال القمة الثنائية التي عقدت، يوم الثلاثاء، بين الزعيمين، عبر الفيديو، وفق ما أفاد به البيت الأبيض.

وذكر البيت الأبيض، في بيان له، أن بايدن ”أعرب عن مخاوف“ الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين الأمريكي والروسي بحثا أيضًا الأمن السيبراني و ”عملهما المشترك حول موضوعات إقليمية مثل إيران“.

وأكد مستشار البيت الأبيض جيك سوليفان أن بايدن لم يقدم ”تعهدات أو تنازلات“ ردًا على طلبات بوتين بعدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي.

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي بعد القمة إنه ينبغي أن يكون بإمكان كل بلد أن ”يختار بحرية“ مع من يقيم شراكة.

وندَّد بوتين خلال القمة بتعزيز ”القدرات العسكرية“ للحلف الأطلسي على حدود بلاده في سياق دعم أوكرانيا، مطالبًا بـ“ضمانات“ بعدم توسيع الحلف شرقًا.

وعرض بوتين على بايدن خلال القمة رفع كل القيود المتراكمة المتعلقة بسير عمل البعثات الدبلوماسية، ما قد يسمح بتطبيع أوجه أخرى من العلاقات الثنائية“ بين البلدين.

وأفاد الكرملين في بيان بعد المحادثات، أن ”الحلف الأطلسي يقوم بمحاولات خطيرة لاستخدام الأراضي الأوكرانية، ويعزز قدراته العسكرية على حدودنا، لذلك فإن روسيا لها مصلحة جدية في الحصول على ضمانات قانونية موثوقة تستبعد توسيع الحلف الأطلسي شرقًا“.

وكان الرئيسان عقدا، اليوم الثلاثاء، قمة افتراضية بالغة الحساسية تعتزم واشنطن من خلالها تفادي تصعيد عسكري في أوكرانيا، فيما تنوي موسكو تحديد ”خطوط حمراء“ إستراتيجية.

وبدأت المحادثات بين بايدن وبوتين، بحسب البيت الأبيض، بتبادل مجاملات نقلها التلفزيون الروسي.

وأعرب بايدن عن ”سروره“ للقاء بوتين، مبديًا أمله بأن يُعقد لقاؤهما المقبل وجهًا لوجه.

وقال بوتين مبتسمًا: ”تحياتي السيد الرئيس“، وظهر في مقطع فيديو قصير بثه الكرملين جالسًا خلف طاولة طويلة أمام شاشة يظهر عليها نظيره الأمريكي.

وتتهم واشنطن وكييف موسكو بحشد قوات ومدرعات على حدودها مع أوكرانيا تمهيدًا لشن هجوم على هذا البلد، في سيناريو يذكر بالعام 2014 حين ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، واندلع نزاع مسلح بين القوات الأوكرانية وانفصاليين مدعومين من موسكو شرق أوكرانيا أوقع أكثر من 13 ألف قتيل حتى الآن.