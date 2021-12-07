مسؤول سعودي: أنباء اعتقال فرنسا متهمًا بقتل خاشقجي كاذبة

قال مسؤول سعودي، يوم الثلاثاء، إن أنباء اعتقال أحد المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي في فرنسا كاذبة، ومسألة خطأ في تحديد الهوية.

وأضاف في بيان إلى ”رويترز“، ردًا على طلب للتعليق، أن المدانين بارتكاب الجريمة يقضون حاليًا عقوباتهم في السعودية.

وكانت النيابة العامة السعودية، أعلنت في السابع من سبتمبر/ أيلول 2020، إغلاق قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بشقيها العام والخاص، بصدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل الصحفي الراحل.

وقالت النيابة العامة حينها، إن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في القضية أحكامًا بحق 8 أشخاص مدانين، وإن القضية اكتسبت الصفة القطعية؛ ”طبقًا للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية“ في السعودية.

وبينت أن ”هذه الأحكام وفقًا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة، طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عامًا على 5 من المدانين حيال كل فرد منهم، و 3 من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم، و 7 سنوات لاثنين منهم، وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ، طبقًا للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية“.

وأكدت أنه ”بصدور هذه الأحكام النهائية، تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص، وفقًا للمادتين (22 ، 23) من نظام الإجراءات الجزائية“.

يذكر أن نجل الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، أعلن، في مايو/ أيار 2020، عفوه وإخوته عن قتلة والدهم.

ويُسقط العفو وفق القانون السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية عقوبة الإعدام قصاصًا لكنه لا يُسقط الحق العام الموجب للسجن.

وكتب صلاح خاشقجي عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”..نعلن نحن أبناء جمال خاشقجي، أننا عفونا عمن قتل والدنا -رحمه الله- لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل“.

وسبق وأن أصدر القضاء السعودي، في ديسمبر/ كانون الثاني 2019، أحكامًا بالإعدام بحق 5 أشخاص، وعوقب 3 آخرون بالسجن فترات متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، في قضية مقتل جمال خاشقجي.

وعلّق صلاح خاشقجي في تغريدة نشرها عقب صدور الحكم: ”إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة، وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة، اليوم، القضاء أنصفنا نحن أبناء جمال خاشقجي، ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بمستوياته كافة، وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة، الحمد لله والشكر له“.