عقوبات أمريكية بحق أفراد وكيانات في إيران وسوريا وأوغندا

ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على 15 فردًا و4 كيانات في إيران، وسوريا، وأوغندا، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وأظهر الموقع أن العقوبات تستهدف القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب في إيران، وكذلك قائد قوات ”الباسيج“، غلام رضا سليماني، وآخرين.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن ”مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية – OFAC – قام بتعيين 15 جهة فاعلة في 3 دول فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وأعمال قمعية تستهدف المدنيين الأبرياء، والمعارضين السياسيين، والمتظاهرين السلميين“.

وذكرت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي أن ”وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف أكثر من 10 مسؤولين حكوميين في 3 دول فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ”، مشددة على أن ”وزارة الخزانة الأمريكية ستواصل مواجهة الاستبداد في أي مكان في العالم“.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقوبات على 4 مواطنين إيرانيين، بينهم قائد وحدة الطيران التابعة للحرس الثوري، وشركتان إيرانيتان على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي، أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، فرض عقوبات ”تستهدف 8 من قادة، ميليشيات الباسيج، والشرطة الإيرانية، وأيضًا 3 سجون بسبب حملة قمع مميتة نفذتها السلطات الإيرانية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019“.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، منتصف العام الحالي، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطين بالحكومة السورية، بينهم ضباط، وسجون يديرها جهاز الاستخبارات العسكري.

وقالت الوزارة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إنها أدرجت 8 سجون، يديرها جهاز الاستخبارات العسكري السوري على لائحة العقوبات.

والسجون هي: ”صيدنايا العسكري، والفرع 215 فرع الخطيب ـ المخابرات العامة السورية، والفرع 216 التابع للمخابرات العسكرية ـ فرع الدوريات، والفرع 227 أو المنطقة التابع للمخابرات العسكرية، إضافة إلى الفرع 235 ـ فرع فلسطين، والفرع 248 ـ فرع التحقيق، والفرع 251 الذي تشرف عليه مديرية المخابرات العامة، والفرع 290 للمخابرات العسكرية في مدينة حلب شمال سوريا“.

واستهدفت العقوبات أيضًا مسؤولين في المخابرات مشرفين على تلك السجون.

وذكرت أندريا غاكي أن ”هؤلاء قاموا بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك الإشراف على عمليات التعذيب، وقتل معتقلين“.