ألمانيا.. النيابة تطلب السجن المؤبد بحق روسي متهم بقتل قيادي شيشاني سابق

طلبت النيابة العامة الألمانية، يوم الثلاثاء، إنزال حكم السجن المؤبد بحق روسي متهم بـ“تصفية“ قيادي شيشاني سابق بمنتزه في العاصمة برلين، في جريمة يعتقد أنها نفذت بأوامر من موسكو، في حين أن الأخيرة تنفي على الدوام تورطها في هذه القضية.

والمشتبه به، الذي عرَّفت عنه المحكمة باسم فاديم كراسيكوف، متهم بقتل الجورجي تورنيكي كافتاراشفيلي، البالغ من العمر 40 عامًا، بثلاث رصاصات في وضح النهار في منتزه تيرغارتن في العاصمة برلين في شهر آب/أغسطس من عام 2019، وأدت القضية إلى تدهور العلاقات المتأزمة بالأساس بين ألمانيا وروسيا.

وقال المدعي في لائحة الاتهام إن ”المتهم كان قائد وحدة خاصة في جهاز الأمن الفدرالي الروسي“.

وأضاف أنه ”قام بتصفية معارض سياسي انتقاما منه“، في إشارة إلى ”اعتداء يبدو أنه تم التخطيط له منذ فترة طويلة“ ونُفذ ”بدم بارد“.

وينفي المتهم الهوية التي نسبتها إليه النيابة، قائلًا إنه ”لا يعرف أحدًا“ باسم كراسيكوف.

وعلى لسان محاميه روبرت أونغر، أكد أنه يُدعى فاديم سوكولوف، ويبلغ من العمر 50 عامًا، وأنه ”روسي أعزب ومهندس بناء“.

وحصلت أحداث الواقعة في الـ23 من شهر آب/أغسطس لعام 2019، قرابة الظهر، عندما اقترب القاتل، الذي كان على دراجة هوائية، من المجني عليه من الخلف وأطلق عليه رصاصتين بمسدس مزود بكاتم صوت من مسافة قريبة، قبل أن يقتله برصاصة في الرأس من مسافة قريبة، بحسب وكيل النيابة.

وقبل جريمته سافر المتهم كسائح إلى العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة البولندية وارسو، ثم قدم إلى العاصمة برلين.

وقاتل الجورجي المغدور، وهو قيادي انفصالي شيشاني سابق، القوات الروسية بين عامي 2000 و 2004، وكان يعيش منذُ عام 2016 مع عائلته في ألمانيا، حيث طلب اللجوء.

وتشهد العلاقات الألمانية الروسية توترا على خلفية عدة قضايا تجسس نسبتها برلين إلى روسيا، بينها واحدة طالت المستشارة المُنتهية ولايتها أنجيلا ميركل نفسها في عام 2015.

وساهم اغتيال المُعارض الجورجي ذي الأصول الشيشانية، ومحاولة اغتيال المعارض أليكسي نافالني، في إشعال فتيل الخلاف بين البلدين.