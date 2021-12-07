إعادة أختين سويسريتين إلى جنيف من مخيم للاجئين في سوريا

قالت وزارة الخارجية السويسرية اليوم الثلاثاء قد تمت إعادة أختين سويسريتين غير شقيقتين، من مخيم للاجئين في الصحراء شمال شرق سوريا.

وكانت والدة الفتاتين قد اصطحبتهما معها خارج سويسرا حين انضمت إلى تنظيم داعش في الشرق الأوسط عام 2016.

وتعاني الفتاة الأكبر (15 عاما) من جروح خطيرة في ساقها ناجمة عن شظايا وهو ما يتطلب ثلاث عمليات جراحية، بينما تعاني الفتاة الأصغر من حالة صحية ضعيفة.

وأكدت وزارة الخارجية أنها أعادت الفتاتين القاصرتين من مخيم الروج في شمال شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان: ”وصلت الطفلتان إلى مطار جنيف بالأراضي السويسرية في السادس من ديسمبر/ كانون الأول بعد مرورهما بالعراق“.

وتمت عملية الإعادة، التي يُعتقد أنها الأولى من نوعها لسويسرا، بموافقة والدة الطفلتين.

وقالت الحكومة في وقت سابق إن الأم لا تزال في المخيم وتحمل عدة جنسيات على الرغم من سحب جنسيتها السويسرية لأسباب أمنية، ولكل فتاة أب مختلف في جنيف.

وكان خبراء في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أثاروا القضية في أبريل/نيسان.

وتدير قوات كردية سورية مخيمي الهول والروج حيث يقيم مواطنون من نحو 60 دولة كانوا قد فروا من آخر معاقل تنظيم داعش.

ويُحتجز أكثر من 60 ألف شخص، ثلثاهم من الأطفال، داخل مخيمات مخصصة لأسر مقاتلي تنظيم داعش.

ووصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تزور المخيمين، الوضع فيهما بأنه ”مأساة على مرأى من الجميع“.

وأكدت وزارة الخارجية مجددا على سياستها لعام 2019 التي تضع الأمن السويسري في المقام الأول وتتعلق بمن تصفهم بأنهم ”مسافرون لهم دوافع إرهابية“.

وأضافت الوزارة أنه لا يمكن النظر في أمر الإعادة للوطن إلا للقصر في مثل تلك الأوضاع لكن بعض الأمهات ترفض الانفصال عن أطفالهن.

ويعيش الآلاف من أفراد عائلات عناصر في تنظيم داعش في مخيمات للاجئين على الحدود السورية والعراقية في ظل ظروف وأوضاع معيشية واقتصادية وصحية متردية.

ويحذر مراقبو حقوق الإنسان من أن أطفال مخيم الهول معرضون دائما لمخاطر العنف وقلة النظافة والحرائق.

والمخيم ”مكان بائس خارج عن السيطرة“ كما يقول يوسي تانر الموفد الفنلندي الخاص المكلف ضمان الحقوق الأساسية للأطفال الفنلنديين في الهول.