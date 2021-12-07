البيت الأبيض: بايدن حذر بوتين من "عقوبات اقتصادية شديدة" حال التصعيد في أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا ستتعرض لـ“عقوبات اقتصادية شديدة، وغيرها “ في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا، خلال القمة عبر الفيديو الذي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد به البيت الأبيض.

وذكر البيت الأبيض، في بيان له، أن بايدن ”أعرب عن مخاوف“ الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين الأمريكي والروسي بحثا أيضًا الأمن السيبراني و ”عملهما المشترك حول موضوعات إقليمية مثل إيران“.

وكان الرئيسان عقدا، اليوم الثلاثاء، قمة افتراضية بالغة الحساسية تعتزم واشنطن من خلالها تفادي تصعيد عسكري في أوكرانيا فيما تنوي موسكو تحديد ”خطوط حمراء“ إستراتيجية.

وبدأت المحادثات بين بايدن وبوتين، بحسب البيت الأبيض، بتبادل مجاملات نقلها التلفزيون الروسي.

وأعرب بايدن عن ”سروره“ للقاء بوتين، مبديًا أمله بأن يُعقد لقاؤهما المقبل وجهًا لوجه.

وقال بوتين مبتسمًا: ”تحياتي السيد الرئيس“، وظهر في مقطع فيديو قصير بثه الكرملين جالسًا خلف طاولة طويلة أمام شاشة يظهر عليها نظيره الأمريكي.

والرئيس الروسي موجود حاليًا في مقره في سوتشي على البحر الأسود، فيما شارك بايدن في اللقاء من ”غرفة العمليات“ في البيت الأبيض، ولم تبث واشنطن أي مشاهد عن اللقاء.

واختيار ”غرفة العمليات“ المحاطة بتدابير أمنية مشددة والمغلقة على الصحفيين، وهي القاعة التي تشرف منها الإدارة الأمريكية على العمليات العسكرية الحساسة، يشير إلى درجة التوتر الشديد المحيط بالقمة في واشنطن.

وكان بايدن أبدى، في حزيران/يونيو، رغبته في إقامة علاقة ”مستقرة“ و“يمكن توقع“ مآلها مع روسيا، خلال قمة حضورية بين الرئيسين في جنيف، ويبدو أن هذا الهدف لا يزال قائمًا في الوقت الحاضر.

وتتهم واشنطن وكييف موسكو بحشد قوات ومدرعات على حدودها مع أوكرانيا تمهيدًا لشن هجوم على هذا البلد، في سيناريو يذكر بالعام 2014 حين ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، واندلع نزاع مسلح بين القوات الأوكرانية وانفصاليين مدعومين من موسكو شرق أوكرانيا أوقع أكثر من 13 ألف قتيل حتى الآن.

بالمقابل، ينفي الكرملين أي نية في غزو أوكرانيا، وتأخذ موسكو على واشنطن تجاهل المخاوف الروسية حيال النشاط المتزايد لدول الحلف الأطلسي في البحر الأسود، ورغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف، ومساعي كييف لتسليح نفسها مستعينة بالغرب.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الإثنين، أن ”روسيا لم تعتزم مهاجمة أحد لكن لدينا خطوطًا حمراء“.