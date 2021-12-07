الاستخبارات الإيرانية تعتقل ناشطا إعلاميا وسياسيا شمال البلاد

أفادت مصادر إيرانية إصلاحية في إيران اليوم الثلاثاء، بأن عناصر من جهاز الاستخبارات والأمن الإيراني اعتقلوا الناشط الإعلامي والسياسي ”حسين رزاق“ بعد مداهمة منزله في مدينة ”آمل“ التابعة لمحافظة مازندران شمال البلاد.

وذكر موقع ”امتداد“ الإصلاحي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، أنه ”وفق المعلومات المتوفرة فإن رزاق حسين الناشط الإعلامي والسياسي تم اعتقاله مساء الأحد من منزله من قبل عناصر جهاز الاستخبارات“.

وأضاف الموقع وفق معلوماته فإنه ”حوالي الساعة 12:30 ظهرا من اليوم نفسه، قام ما لا يقل عن سبعة من عملاء وزارة المخابرات في ثلاث سيارات باحتجاز الناشط الإعلامي في منزله وصادروا جميع وسائل الاتصال بينه وبين أسرته“.

بر اساس گزارش های رسیده به امتداد، حوالی ساعت ۱۲:۳۰ ظهر همان روز دست‌کم ۷ مامور وزارت اطلاعات با سه خودرو، ضمن حضور در محل زندگی این فعال رسانه‌ای، او را بازداشت و تمامی ابزار ارتباط جمعی او و خانواده‌اش را ضبط کردند./۲ — امتداد (@Emtedadnews) December 7, 2021

وأشار الموقع الإيراني إنه ”مساء الأحد، اتصل الناشط حسين رزاق بأسرته وأعلن أنه محتجز وأنه لم يسمع عنه أي شيء منذ ذلك الحين“، مبينا أنه ”في يوم أمس الإثنين، أبلغ مسؤولو جهاز الاستخبارات أسرة الناشط بأنه تم نقله من سجن مدينة آمل إلى مدينة ساري في محافظة مازندران“.

وتابع الموقع: ”على الرغم من تسليم الهواتف المحمولة الخاصة بزوجة حسين رزاق وطفله إليهما من قبل عملاء المخابرات يوم الإثنين، إلا أن باقي الممتلكات لا تزال في حوزة وزارة المخابرات“.

ولم يتضح بعد ما هي التهم الموجهة للناشط الإعلامي والسياسي حسين رزاق، لكن موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، أفاد بأن الناشط يعد من المنتقدين صراحة سياسات نظام الجمهورية الإسلامية عبر ”تويتر“.

وقال في مقابلة مع الإذاعة في مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، وقبل أيام قليلة من اعتقاله، إن ”المطالب المتراكمة للإيرانيين لا يمكن قمعها“، مضيفا: ”الاحتجاجات مستمرة في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء إيران رغم ضغوط الحكومة وقمعها للمتظاهرين“.

وفي سياق متصل، علق المحامي الإيراني وعضو نقابة المحامين الدولية، سعيد دهقان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، بشأن اعتقال الناشط حسين رزاق.

وقال دهقان: ”لماذا الاعتقالات في السنوات الأخيرة تبدو أولا كأنها اختطاف على شكل اختفاء قسري ثم يتبين بعد ذلك مكان المعتقل؟“.

وأضاف دهقان: ”لأن المؤسسات الأمنية والعسكرية، مثل وزارة المخابرات والحرس الثوري الإيراني والباسيج، قد تم اختيارها كـ“ضباط خاصين في القضاء“؛ ومع الليل يتغير في القانون“.