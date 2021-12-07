تقرير: تغير موازين القوى لصالح الجيش الإثيوبي ضد جبهة تيغراي

أفاد تقرير إخباري يوم الثلاثاء، أن استعادة القوات الإثيوبية مدينتين إستراتيجيتين شمال إقليم أمهرة، يمثل تغييرا لافتا لموازين القوى في الحرب التي تخوضها الحكومة ضد مقاتلي ”جبهة تحرير تيغراي الشعبية“.

وقالت وكالة ”نوفا“ الإيطالية للأنباء في تقريرها، إنه ”بعد أكثر من عام على بدء الصراع، حقق الهجوم المضاد القوي الذي شنته قوات الدفاع الإثيوبية- الموالية لرئيس الوزراء آبي أحمد- بدعم من قوات الأمهرة وميليشيات ”فانو“ نتائج عسكرية مهمة على المواقع التي تقع تحت سيطرة جبهة تيغراي منذ أكثر من شهر“.

وأضافت الوكالة أنه ”بالإضافة إلى ديسي وكومبولتشا على الجبهة الشمالية، تمت إعادة السيطرة على مدن باتي وكيرسا وجربا وديجان“.

أما على جبهة هابو – بالقرب من المدينة الإستراتيجية الأخرى، مدينة ميل – فقد أعلنت حكومة آبي أحمد، أن منطقة كالو تم تحريرها بالكامل من قبضة مقاتلي جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، وفق التقرير.

وتابع: ”في الواقع، أدى الهجوم المضاد الذي بدأ منذ حوالي عشرة أيام إلى تغيير مصير الصراع الذي حقق فيه مقاتلو جبهة تحرير تيغراي، منذ يونيو/حزيران الماضي، نتائج مهمة“.

واستعادت القوات الفيدرالية السيطرة تقريبا على جميع المواقع الإستراتيجية التي كانت في أيدي التيغريين.

وبحسب التقرير، تمكنت تلك القوات السيطرة على ”جاشينا وأربيت“ والعديد من الأماكن الأخرى على جبهة جاشينا، على الحدود بين منطقتي أمهرة وتيغراي.

وأشار إلى أنباء عن استعادة مدينة ”لاليبيلا“ الرمزية، التي تعتبر كنائسها الصخرية من مواقع التراث العالمي لمنظمة ”اليونسكو“.

وكان الجيش الاتحادي الإثيوبي قد أعلن في وقت سابق، أنه استعاد مدينة ”شيفرا“ في منطقة عفار التي احتلّها مقاتلو جبهة تحرير تيغراي الشهر الماضي، بقصد قطع الطريق السريع الذي يربط أديس أبابا بميناء جيبوتي، الميناء الرئيس للقرن الأفريقي والمنفذ التجاري الأساسي للعاصمة الإثيوبية.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أنّه ”على الرغم من دعمها من قبل مليشيات حركة تحرير أورومو فقد فقدت قوات جبهة تحرير تيغراي قوتها“.

وبينما كان المتحدث باسمهم غيتاتشو رضا يتحدّث على ”تويتر“ عن ”تكتيكات موحدة“ ويكرر أن تخلي مقاتلي الجبهة عن مدينتي ديسي وكومبولتشا كان ”متوقعًا“، انتشرت صور عديدة في وسائل الإعلام الحكومية الإثيوبية لمقاتلين مزعومين من ”تيغراي“ يتعهدون بإلقاء أسلحتهم والاستسلام للجيش الإثيوبي.

وعلّقت الوكالة على هذا التطور الميداني بقولها إنه ”باستثناء الدعاية الاتصالية التي روج لها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد منذ بداية الصراع والتصريحات الاستفزازية لجبهة تحرير تيغراي، يبدو الآن أن ميزان الحرب يميل لصالح القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها“.

وأشارت إلى أن ”النجاحات العسكرية الإثيوبية جاءت نتيجة للدعم الفني المؤكد للطائرات دون طيار، وإلى الدعم الصيني المعلن للقوات الإثيوبية“.