عشية تولي أولاف شولتز المستشارية.. 3 أحزاب ألمانية توقع اتفاقية تحالف

وقع الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار في ألمانيا اتفاقية تحالف اليوم الثلاثاء، لتحديد كيفية تسريع التحول إلى اقتصاد يحمي البيئة، وتحديث أكبر اقتصاد في أوروبا عند توليها السلطة هذا الأسبوع.

وينهي هذا التحالف، وهو أول تحالف من نوعه على المستوى الوطني، 16 عاما من حكم المحافظين برئاسة أنجيلا ميركل، التي لم تترشح لفترة ولاية خامسة في انتخابات سبتمبر/ أيلول.

ومن المقرر أن يتم انتخاب أولاف شولتز من الحزب الديمقراطي الاشتراكي من قبل مجلس النواب بالبرلمان الألماني (البوندستاغ) وسيتولى منصبه رسميا، غدا الأربعاء.

ووقع أعضاء بارزون من الأحزاب الثلاثة الاتفاقية التي تقع في 177 صفحة أمام كاميرات التلفزيون، تحت شعار ”تجرأ على إحراز مزيد من التقدم“.

وقال شولتز ”ينبغي أن يكون هذا فجر بداية جديدة“.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندينر، إن الأسابيع القليلة الماضية كانت عبارة عن محادثات والآن حان وقت العمل.

وأضاف ”بداية من هذا الأسبوع نريد العمل على إحراز تقدم، نحن لسنا واهمين، نحن نواجه تحديات كبيرة“.

وعرضت الأحزاب الاتفاقية الشهر الماضي، ولكن كانت تحتاج إلى موافقة الأعضاء عليها قبل توقيعها.

وكان أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا صوتوا السبت، لصالح اتفاق ائتلافي.

وشارك ما يقرب من 600 مندوب في التصويت خلال مؤتمر الحزب في برلين بأغلبية كبيرة تأييدا للصفقة مع حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار الليبراليين بنسبة 98,8 في المئة مقابل سبعة أصوات معارضة فقط.

ووافق أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا السبت، خلال تصويت، على اتفاق ائتلافي لتعيين مرشحهم أولاف شولتز مستشارا خلفا لأنغيلا ميركل.

وشدد شولتز على مبادئ حماية المناخ في الاتفاق الثلاثي الذي سيوجّه الحكومة المقبلة، بما في ذلك إنهاء الاعتماد على طاقة الفحم وتوليد 80 في المئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأوضح للمندوبين أنه بالنظر إلى أن ألمانيا رابع أكبر اقتصاد في العالم ”إذا لم نفعل ذلك، لن يطور أحد التقنيات ولن يُظهر أحد للآخرين كيفية القيام بذلك“.

وأضاف شولتز ”نفعل ذلك من أجل أنفسنا، لكن في الوقت نفسه نقوم به من أجل الآخرين؛ لأننا نحن من سيدل على الطريق.. نتحمل في ألمانيا مسؤولية كبيرة لكي ينجح الأمر“.