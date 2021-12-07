رئيس وزراء إيطاليا يشعر بالرضا بعد الإفراج عن باحث مسجون في مصر

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الثلاثاء، إنه يشعر بالرضا بعد قرار محكمة مصرية الإفراج عن الباحث المسجون باتريك جورج زكي.

وكان زكي، وهو طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا، قد اعتقل في شباط/ فبراير 2020 أثناء زيارة لمصر واتُهم بنشر معلومات كاذبة على خلفية مقال كتبه عن صعوبات تواجه مسيحيي مصر.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان نشرته ”رويترز“، إن ”القضية كانت وستظل تحت مراقبة عن كثب من قبل الحكومة الإيطالية“.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن محكمة ”جنح أمن الدولة-طوارئ“ قررت إخلاء سبيل الباحث الأكاديمي المصري باتريك جورج زكي، وتأجيل المحاكمة لأول شباط/ فبراير 2022؛ وذلك للمرافعة.

وقررت المحاكم المصرية مرارا تمديد حبس زكي منذ اعتقاله، عندما وصل مصر لزيارة أسرته.

وكان زكي طالبا في جامعة بولونيا الإيطالية قبيل اعتقاله، وهو لا يزال مسجلا فيها، وعمل كباحث في مجال الحقوق الجنسانية ضمن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

واحتجزت السلطات المصرية زكي على ذمة التحقيق بشأن اتهامه بنشر أخبار مكذوبة، والدعوة إلى احتجاجات غير مصرح بها، بينما يصر زكي ومحاميه على انعدام وجود أي أسباب للاعتقال، وفقا لوكالة ”أسوشيتد برس“.

وكانت المحكمة قد أجلت نظر القضية إلى جلسة 7 كانون الأول/ ديسمبر 2021، من أجل تمكين دفاع باتريك من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية إلى جانب استمرار حبس باتريك، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وكان النائب العام أمر باستكمال التحقيقات في القضية رقم 7245 لسنة 2019 إداري قسم ثان المنصورة، والمتهم فيها باتريك جورج ميشيل زكي سليمان، بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وواجهت المحكمة جورج بعدة اتهامات، بينها ”نشر أخبار وبيانات كاذبة بشأن اضطهاد الأقباط في مصر وتهجيرهم إلى الصعيد“، فيما نفى المتهم جميع الاتهامات الموجهة إليه.

وباتريك جورج زكي من مواليد مدينة المنصورة سنة 1993 لأب وأم مصريين مسيحيين، ومحتجز في مصر منذ 7 شباط/ فبراير 2020.

ويدرس زكي الماجستير في برنامج ”إيراسموس موندوس“ في دراسات المرأة والجندر بجامعة بولونيا، كما يقوم بإجراء بحوث حول قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان من خلال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، وهي منظمة لحقوق الإنسان تتخذ من القاهرة مقرا لها.