محكمة هولندية تؤيد رفض دعوى ضد وزير الدفاع الإسرائيلي

أعلنت محكمة استئناف هولندية الثلاثاء، عدم اختصاصها للبتّ في طعن قدّمه مواطن فلسطيني هولندي، في قرار قضائي يقضي برفض شكوى رفعها ضد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يحمِّله فيها مسؤولية مقتل ستة من أقربائه في غارة على غزة في 2014.

ووفق ”فرانس برس“، أكدت محكمة الاستئناف في لاهاي ”عدم اختصاص المحاكم الهولندية للنظر في الالتماس“ لأنه يشمل مسؤولين عسكريين، ينفّذون سياسة دولة إسرائيل، مؤكدة بذلك قرارًا أصدرته محكمة الدرجة الأولى في كانون الثاني/ يناير 2020.

وكان أقام الدعوى المدنية الهولندي من أصل فلسطيني، إسماعيل زيادة، ضد غانتس، ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق. ويتهم زيادة غانتس بالمسؤولية عن مقتل ستة من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، في 2014 ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا، بحسب ”رويترز“.

وقضت محكمة مقاطعة لاهاي الهولندية، بأنه لا يمكن لها متابعة القضية التي رفعها إسماعيل زيادة في وقت سابق، لأن القائدين المتهمين يتمتعان بالحصانة.

وكان زيادة المقيم في هولندا يرغب في مقاضاة غانتس، قبل أن يتحول الأخير إلى الخصم السياسي الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورفع زيادة كذلك، دعوى قضائية ضد قائد القوات الجوية الإسرائيلي سابقًا، أمير إيشل.

ولم يحضر الرجلان الجلسة عند إعلان الحكم.

وقالت القاضية الرئيسة لاريسا ألوين، إن المحكمة لا يمكن لها النظر في القضية، لأن القائدين يتمتعان بـ“حصانة تفرضها الوظيفة التي كانا يشغلانها“، خصوصًا أن ما قاما به يعتبر جزءًا من عملية عسكرية أقرتها الدولة.

وردّ زيادة ومحاميه، أنهما سيدرسان قرار المحكمة، وسينظران في إمكانية الطعن. وقال زيادة بعد خروجه من المحكمة: ”أنا مدين للفلسطينيين الذين عانوا ولا يزالون يعانون من المصير نفسه، ولذا، سأتابع هذا الكفاح، للحصول على ما هو ممنوع عليهم؛ الوصول إلى عدالة مستقلة، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم التي لا توصف، وتم ارتكابها بحقهم“.

غير أن زيادة، قال أيضًا: ”أنا مواطن هولندي.. والمحكمة تقول، إنه لا سبيل إلى العدالة“، معبرًا عن حزنه وخيبة أمله العميقين.

وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول، بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة، مثل جرائم الحرب والتعذيب، بغض النظر عن مكان ارتكابها.