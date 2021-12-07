القضاء الإيراني: عدد المعتقلين في احتجاجات أصفهان بلغ 130 شخصا

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، ذبيح الله خداييان، الثلاثاء، عن اعتقال 130 شخصا على خلفية المشاركة في الاحتجاجات الشعبية بمحافظة أصفهان وسط البلاد، بسبب أزمة المياه والجفاف.

وقال خداييان خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى السلطة القضائية الإيرانية إن ”أهالي أصفهان احتجوا بشكل سلمي لعدة أيام، لكن بعض المنتفعين قاموا بأعمال شغب، وتم اعتقال 130 شخصًا في هذا الصدد“.

وأضاف خداييان أنه ”باستثناء أولئك الذين أطلقوا النار على مسيرة احتجاجية في أصفهان، ثم الإفراج عن جميع المعتقلين الباقين بكفالة“.

وشهدت محافظة أصفهان _الواقعة وسط إيران في الـ19 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي_ احتجاجات كانت حاشدة ضد السلطات الحاكمة، بسبب أزمة المياه وعدم معالجة الجفاف الذي أثّر على المزارعين والفلاحين.

وصعّدت القوات الأمنية من العنف بعدما رفض المحتجون الذين نصَبوا خيامهم قرب نهر ”زاينده رود“ الذي يعاني الجفاف، والذي أصبح مركزًا للاحتجاجات الشعبية.

وبعدها هاجمت قوات الأمن المحتجين وقامت بإحراق الخيام وفض الاعتصامات بالقوة عبر استخدام الرصاص ومسيل الدموع.

وكانت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية، قالت في الـ28 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إن عدد المعتقلين في أصفهان وصل إلى 214 شخصا بينهم أطفال.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، أن ”ما لا يقل عن 214 شخصًا من المتظاهرين جرى اعتقالهم، فيما أصيب نحو 30 شخصا بجروح في منطقة العين“.

وأضافت المنظمة أن ”من بين 214 شخصًا اعتقلتهم قوات الأمن، هناك 13 طفلًا“.

ودأبت السلطات الإيرانية على إلقاء التهم على دول أجنبية في أي احتجاجات تشهدها البلاد، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وبدأت الاحتجاجات على نقص المياه والجفاف في مناطق مختلفة من إيران في السنوات الأخيرة، لكن هذه الاحتجاجات حدثت بأعداد كبيرة في مدن مختلفة بمحافظة خوزستان في يوليو/تموز من هذا العام، وبحسب منظمات حقوقية دولية، قتِل فيها تسعة أشخاص على الأقل.

وفي الاحتجاجات الأخيرة، حذَّر بعض المسؤولين الحكوميين الإيرانيين من الجفاف، بالإعلان عن انخفاض هطول الأمطار في العام الماضي، واستمرار هذا الوضع هذا العام.

ويُعد نهر ”زاينده رود“ نقطة استقطاب في أصفهان، خصوصا لعبوره أسفل جسر الثلاثة والثلاثين التراثي. إلا أن مياه النهر انقطعت منذ نحو عقدين من الزمن، باستثناء فترات وجيزة في مراحل مختلفة، حين يتم فتح بوابات سد ”نكو آباد“. ومنذ أعوام، يشكو سكان أصفهان من تحويل مياه النهر _أيضا_ إلى محافظة يزد المجاورة.