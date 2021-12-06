بريطانيا وأمريكا وحلفاؤهما يطالبون روسيا بتهدئة التوتر مع أوكرانيا

شدد قادة الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا الاثنين على ضرورة تكوين جبهة موحدة في مواجهة التهديدات والأعمال العدائية الروسية.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن رئيس الوزراء تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل مساء الاثنين بشأن أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ”طالب القادة روسيا بتهدئة التوتر وأكدوا مجددا على دعمهم القوي لوحدة أراضي أوكرانيا“.

بالتزامن مع ذلك، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا الاثنين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد خلاله مجددا على ”دعم واشنطن الثابت“ لسيادة أوكرانيا في مواجهة ”العدوان الروسي“.

وأضافت الخارجية الأمريكية ”اتفق الاثنان على ضرورة التوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي للصراع في منطقة دونباس واستعادة أوكرانيا لسيادتها الكاملة على حدودها المعترف بها دوليا بما في ذلك شبه جزيرة القرم“.

وجاء اتصال بلينكن بالرئيس الأوكراني قبيل مكالمة أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وعشية مباحثات بين جو بايدن وفلاديمير بوتين، أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض الاثنين أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات اقتصادية وزيادة انتشارها العسكري في أوروبا الشرقية في حال شنت روسيا هجوما على أوكرانيا، مع استبعاده الرد العسكري المباشر.

وفصّل مسؤول كبير في البيت الأبيض في مؤتمر صحافي تحركات الولايات المتحدة المحتملة في حال حصول غزو روسي لأوكرانيا.

وقال المسؤول ”في حال تحرك (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيحصل طلب من حلفائنا“ في أوروبا الشرقية ”لإرسال مزيد من القوات والقدرات (..) والولايات المتحدة ستستجيب لذلك“.

لكن المسؤول الكبير أوضح أن ردا عسكريا أميركيا مباشرا في حال تعرضت أوكرانيا لهجوم، غير مطروح راهنا.

وأكد ”لا تسعى الولايات المتحدة إلى أن تجد نفسها في وضع يكون فيه الاستخدام المباشر للقوات الأميركية مطروحا للبحث“.

وأشار إلى أن واشنطن تفضل في حال تعرض اوكرانيا للغزو، العمل على ”مجموعة تضم عناصر عدة“ تشمل ”دعم الجيش الأوكراني“ و“فرض عقوبات اقتصادية قوية“ و“زيادة كبيرة في دعم حلفائنا في حلف شمال الأطلسي وتحسين قدراتهم“.