قناة عبرية: لابيد يزور القاهرة لبحث ملف الأسرى لدى حماس

كشفت قناة عبرية، اليوم الإثنين، عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لبحث القضية الفلسطينية، وملف الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وذكرت القناة ”12“ العبرية أن ”لابيد سيزور العاصمة المصرية القاهرة هذا الأسبوع، للقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري وكبار المسؤولين المصريين الآخرين“.

وقالت القناة العبرية إن ”الغرض من هذه الزيارة السياسية – الأمنية هو التعامل بشكل أساسي مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة، مع التركيز على ملف الأسرى والمفقودين لدى حماس“.

وبينت أنه من ”المتوقع أن يجتمع لابيد مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين الذين سيناقش معهم أيضًا القضايا الإقليمية، مثل أفق التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط، إلى جانب قضايا سياسية وأمنية أخرى“.

وأوضحت القناة أن ”الجانب المصري لم يؤكد للجانب الإسرائيلي حتى الآن ما إذا كانت الزيارة ستشمل لقاء لابيد مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي“.

وأضافت القناة أن ”لابيد يخطط لإعادة قطع أثرية مصرية تم تهريبها إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، وهي محفوظة لدى سلطة الآثار الإسرائيلية“.

وتأتي هذه الزيارة في ظل إرجاء زيارة كانت مقررة لرئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى إسرائيل نهاية الشهر الماضي، وذلك في أعقاب تعثر المفاوضات حول ملف صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وفي وقت سابق، زار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا العاصمة المصرية القاهرة، حيث التقى اللواء كامل، بحسب موقع ”واللا“ العبري، الذي قال إن اللقاء ركز على الوضع في قطاع غزة واستمرار عملية التهدئة مع حركة حماس في القطاع.

كما زار رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي الجديد ”الشاباك“ رونين بار مصر لأول مرة ضمن وفد أمني إسرائيلي، حيث التقى اللواء عباس كامل.

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن الزيارات المتكررة للمسؤولين الإسرائيليين لمصر تناولت العديد من المواضيع مع المسؤولين المصريين، وأهمها توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وملف التهدئة مع قطاع غزة، ومسائل أخرى.

يشار إلى أن مصر تتوّلى ملف الوساطة بين حماس والفصائل الفلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بملفي التهدئة في قطاع غزة، وصفقة تبادل أسرى بين حماس والحكومة الإسرائيلية.

وفي مايو/أيار الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل يقضي بوقف متبادل لإطلاق النار، عقب مواجهة عسكرية اندلعت في غزة واستمرت 11 يوماً.