الهند تعلن بدء تسلّمها منظومة صواريخ "إس 400" الروسية

أعلن وزير الخارجية الهندي هارش فاردان شرينغلا، اليوم الإثنين، أن روسيا بدأت تسليم بلاده منظومة صواريخ أرض-جو الروسية اس 400، التي لوّحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على خلفيتها.

وقال وزير الخارجية الهندي، إثر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي، إن ”عمليات التسليم بدأت هذا الشهر وستتواصل“، بحسب ”فرانس برس“.

ورغم توقيع نيودلهي عددا من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة، تبقى روسيا أكبر مورد للأسلحة إلى الهند. ووقع الرئيس الهندي، ناريندا مودي، صفقة بقيمة 5,4 مليار دولار مع بوتين، عام 2018، لشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي ”إس 400“.

ويخضع الاتفاق لحظر أمريكي على مبيعات الأسلحة الروسية، وتجري الهند مفاوضات منذ سنوات لتجنب عقوبات كما حدث مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، عندما طلبت شراء منظومة ”إس 400“.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مستهل لقاء قمة جمعته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي، اليوم الإثنين، إن روسيا تعتبر الهند ”قوة عظمى بشعب صديق“ لها، وإن لدى البلدين عزما مشتركا لتعزيز العلاقات العسكرية.

وصرح بوتين: ”نحن نعتبر الهند قوة عظمى لديها شعب صديق وتاريخ رائع للعلاقات معنا“، وفقا لما أورده موقع ”روسيا اليوم“.

وأضاف الرئيس الروسي: ”العلاقات بين بلدينا تتطور ونتطلع إلى المستقبل، وإن كان العام الماضي قد شهد انخفاضا في معدل التبادل التجاري بأكثر من 17 %، لكن خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغت زيادته أكثر من 38 %“.

وقال بوتين إن الدولتين تعملان على تطوير العلاقات في المجال العسكري، وإجراء تدريبات مشتركة، وتعتزمان مواصلة العمل في هذا الاتجاه.

كما اعتبر بوتين أن ”محاربة الإرهاب تعني أيضا مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة. على هذا الصعيد، نشعر بالقلق إزاء تطورات الوضع في أفغانستان“، بحسب ”رويترز“.

تأتي زيارة بوتين برفقة عدد من كبار المسؤولين الروس وسط توتر متزايد في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وهي أيضا حليف رئيسي للهند.

من جهته، قال مودي إن الهند وروسيا تواصلان تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والفضاء، وشدد على أهمية الاتفاقات المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات، مضيفا أنها ستعزز تعاونهما.

وأشار مودي إلى أن جائحة فيروس كورونا لم تؤدِ إلى خفض وتيرة تطور العلاقات بين الهند وروسيا.