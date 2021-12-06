بينهم فرنسيان.. اتهام 20 شخصا بالتخطيط لاغتيال رئيس مدغشقر

اتُهم عشرون شخصا، بينهم فرنسيان، اليوم الإثنين، بالتخطيط لاغتيال رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، وبارتكابهم جرائم أخرى، وكانت محاكمتهم في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي.

ووُجهت للمشتبه بهم، الذين كانوا جميعهم في المحكمة، رسميا تهم التآمر الجنائي والمشاركة في تنظيم إجرامي والتمرد على الرئيس، وحيازة أسلحة دون ترخيص، فيما أنكروا جميعهم التهم الموجهة إليهم.

وأثار محامي المتهم بول رافانوهارانا، وهو فرنسي الجنسية من مدغشقر أصلا، مخاوف من أن المحاكمة لن تكون عادلة؛ لأنها ليست علنية.

ووفقا لـ ”رويترز“، قال المحامي إنه ”بدون جلسة استماع عامة لن يتسنى لمواطني مدغشقر متابعة المحاكمة.. سيكون من السهل الضغط على القضاة“.

وتم القبض على بعض المتهمين، في يوليو/ تموز الماضي، وآخرين في أغسطس/ آب الماضي، ولم يدل المسؤولون بأي تفاصيل علانية بشأن مدى المؤامرة عندما تم القبض على المشتبه بهم.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، اعتقلت سلطات مدغشقر 10 مسلحين بينهم فرنسيان بتهمة التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات، ضمنهم رئيس البلاد أندريه راجولينا صاحب الـ47 عاما.

بدوره، تساءل رئيس مدغشقر أندريه راجولينا علنا في مداخلة تلفزيونية، في وقت سابق، عن دور فرنسا في هذا المخطط، قائلا: ”إذا كانوا يريدون قتلي فذلك بسبب التزامي بحماية أمتنا“، وفقا لموقع ”20 مينوت“ الفرنسي.

وألمح رئيس مدغشقر إلى تورط فرنسا في محاولة لاغتياله وتنفيذ انقلاب في بلاده، وذلك بعد نحو أسبوعين على اعتقال أشخاص بينهم فرنسيان خططوا لتصفية عدد من كبار المسؤولين، بينهم رئيس البلاد.

وقال رئيس مدغشقر إنه ”من بين مدبري مخطط الاغتيال كولونيل فرنسي، قاد وحدات عسكرية في تشاد وكوسوفو وأفغانستان“.

وأضاف: ”يجب السماح للقضاء بمواصلة عمله.. ولا يوجد لدي مشكلة شخصية في علاقاتي مع فرنسا“.

وتابع: ”علينا انتظار نتائج التحقيقات التي ستكشف ما إذا كان عملا فرديا أم لا.. التحقيق هو الذي سيجيب على كل ذلك“.

واستولى أندريه راجولينا، على السلطة في 2009 من مارك رافالومانانا بدعم من الجيش.

وفاز في الانتخابات الأخيرة، التي أجريت في ديسمبر/ كانون الأول 2018 متغلبا على منافسه الرئيس وسلفه رافالومانانا في عملية تصويت شابتها ادعاءات بالتزوير.

وبعد الوصول إلى السلطة، حل راجولينا مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية ونقل صلاحياتهما إلى مجموعة متنوعة من هياكل الحكم الجديدة التي ألقى على عاتقها مسؤولية الإشراف على التحول نحو سلطة دستورية جديدة.