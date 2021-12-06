خلال لقائه مودي.. بوتين: عزم مشترك على تطوير العلاقات العسكرية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل لقاء قمة جمعته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي اليوم الإثنين، إن روسيا تعتبر الهند ”قوة عظمى بشعب صديق“ لها، وأن لدى البلدين عزما مشتركا لتعزيز العلاقات العسكرية.

وصرح بوتين: ”نحن نعتبر الهند قوة عظمى لديها شعب صديق وتاريخ رائع للعلاقات معنا“، وفقا لما أورده موقع ”روسيا اليوم“.

وأضاف الرئيس الروسي: ”العلاقات بين بلدينا تتطور ونتطلع إلى المستقبل، وإن كان العام الماضي قد شهد انخفاضا في معدل التبادل التجاري بأكثر من 17 %، لكن خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغت زيادته أكثر من 38 %“.

وقال بوتين إن الدولتين تعملان على تطوير العلاقات في المجال العسكري وإجراء تدريبات مشتركة وتعتزمان مواصلة العمل في هذا الاتجاه.

كما اعتبر بوتين أن ”محاربة الارهاب تعني أيضا مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة. على هذا الصعيد، نشعر بالقلق إزاء تطورات الوضع في أفغانستان“، بحسب ”رويترز“.

تأتى زيارة بوتين برفقة عدد من كبار المسؤولين الروس وسط توتر متزايد في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وهي أيضا حليف رئيسي للهند.

من جهته، قال مودي إن الهند وروسيا تواصلان تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والفضاء، وشدد على أهمية الاتفاقات المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات، مضيفا أنها ستعزز تعاونهما.

وأشار مودي إلى أن جائحة فيروس كورونا لم تؤد إلى خفض وتيرة تطور العلاقات بين الهند وروسيا.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه يجري تنفيذ اتفاق لتزويد الهند بمنظومات صواريخ دفاع جوى روسية من طراز إس-400 على الرغم مما وصفه بالجهود الأمريكية لتقويض الاتفاق.

وهذه القمة هي أول لقاء شخصي بين الزعيمين الروسي والهندي بعد لقائهما على هامش قمة مجموعة ”بريكس“ في العاصمة البرازيلية في نوفمبر 2019، وثاني زيارة خارجية للرئيس الروسي منذ بداية هذا العام.

وفي إطار محاولتها للتعامل مع تزايد النفوذ الصيني، أسست واشنطن حوار “كواد” الأمني مع الهند واليابان وأستراليا، في خطوة أثارت قلق بكين وموسكو على حد سواء.

وكانت الهند مقرّبة من الاتحاد السوفييتي إبان الحرب الباردة، وهي علاقة استمرت حتى أن نيودلهي وصفتها بـ ”الشراكة الإستراتيجية الخاصة والمميزة“.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للرئيس الروسي خلال قمة عبر الإنترنت عقدت في أيلول/ سبتمبر: ”صمدت الصداقة بين الهند وروسيا أمام اختبار الزمن.. لطالما كنتم صديقا رائعا للهند“.

واعتبر ناندان أونيكريشنان من ”مؤسسة أوبزرفر للأبحاث” في نيودلهي أنها زيارة “رمزية بدرجة كبيرة“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وأضاف: ”كانت هناك العديد من التكهنات حيال طبيعة العلاقة الهندية-الروسية وبشأن إن كانت تتشظى بسبب تقارب روسيا مع الصين من جهة والهند مع الولايات المتحدة من جهة أخرى، لكن هذه الزيارة تضع حدا لكل ذلك“.