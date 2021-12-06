ألمانيا: مقترحات إيران بشأن برنامجها النووي غير مقبولة والوقت ينفد

أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، الإثنين، أن المقترحات التي قدمتها إيران بشأن برنامجها النووي غير مقبولة، وأن برلين ما زالت ترغب في اتباع المسار الدبلوماسي بشأن هذه القضية، لكن الوقت ينفد.

وقالت المتحدثة، ”درسنا المقترحات بعناية وباستفاضة وخلصنا إلى أن إيران انتهكت تقريبا جميع التسويات التي تم التوصل إليها من قبل خلال شهور من المفاوضات الصعبة“، مضيفة أن ”المقترحات لا توفر أساسا لنهاية ناجحة للمحادثات، ننتظر أن يعود الوفد الإيراني بعد مشاورات في طهران إلى فيينا بمقترحات واقعية“، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وأكدت طهران تعليقا على مفاوضات الاتفاق النووي، اليوم الإثنين، استعدادها لبحث المقترحات التي قدمتها في فيينا، متهمة الغربيين بالمماطلة في المفاوضات حول ملفها النووي، بحسب ”فرانس برس“.

واستؤنفت في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، في فيينا، المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي بدأت في نيسان/ أبريل، قبل أن تتوقف في حزيران/ يونيو، بعد انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي.

ويتولى الوساطة بينهما الاتحاد الأوروبي الذي ينسّق تنفيذ النص، والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق، وهي: ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا، والصين.

غير أن المفاوضات توقفت مجددا، الجمعة، وعادت الوفود إلى عواصمها، لدراسة المقترحات الإيرانية. وقال دبلوماسيون غربيون: ”ليس من الواضح كيف سيكون ممكنا سد هذه الفجوة في إطار زمني واقعي على أساس المشروع الإيراني“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، للصحافة، إن ”نصوصنا قابلة للتفاوض تماما.. شهدنا بعض التقاعسات وعدم الوفاء بالتزامات، من قبل الأطراف الأخرى“.

وأضاف: ”نحن ننتظر أن نتلقى رأي الجانب الآخر، حول الوثيقتين اللتين قدمناهما“، متهما الأطراف الأخرى، بأنها ”تريد لعب لعبة، يلقي فيها كل المسؤولية على الآخر“.

وأعرب الأوروبيون، الجمعة، عن ”خيبة أملهم وقلقهم“ إزاء المطالب الإيرانية، وقال دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إن ”طهران تتراجع عن كل التسويات التي تم التوصل إليها بصعوبة“، خلال الجولة الأولى من المفاوضات، بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو، منددين بـ“خطوة إلى الوراء“.

كما انتقدت الولايات المتحدة، الجمعة، السلطات الإيرانية، معتبرة أنها لم تقدم ”اقتراحات بناءة“ في فيينا.