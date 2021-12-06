الأمن الإسرائيلي يعتدي بالضرب على أسرى سجن "جلبوع" خلال محاكمتهم بالناصرة

ذكرت مصادر محلية فلسطينية، اليوم الإثنين، أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على الأسرى الذين فروا من سجن ”جلبوع“ خلال جلسة محاكمتهم داخل محكمة الصلح بمدينة الناصرة.

وقال محامي الأسرى منذر أبو أحمد إن ”أفراداً يتبعون لوحدة ناحشون اعتدوا بالضرب الشديد على الأسير محمد العارضة، أثناء محاكمته“.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة اعتداء الشرطة الإسرائيلية على أسرى سجن ”جلبوع“، بعدما حاول أحد الأسرى إلقاء قصيدة شعرية داخل قاعة المحاكمة، وإرسال الأسير محمد العارضة رسالة لوالدته.

وأوضحت المصادر المحلية، أن الشرطة الإسرائيلية قامت بعد الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين بطرد الصحفيين من قاعة محكمة الصلح بالناصرة، ومنعتهم من توثيق بقية جلسة المحاكمة.

من جهة أخرى، أظهرت فيديوهات أخرى من داخل محكمة الناصرة، الأسير الفلسطيني أيهم كممجي، وهو يلقي قصيدة شعرية كتبها من داخل السجون الإسرائيلية، حيث أعرب فيها عن عزيمته وتحديه لظروف السجن.

واستأنفت المحكمة الإسرائيلية اليوم في الناصرة محاكمة الأسرى الستة الذين فروا من سجن ”جلبوع“ عبر نفق تم حفره في مرحاض السجن.

وفي السياق ذاته، قال محامو الأسرى الستة في وقت سابق إن ”وضعهم سيئ جدا وهم يعيشون داخل مقابر ودون أكل وشرب“.

وكانت المحكمة الإسرائيلية قررت في وقت سابق من الشهر الماضي، تعيين جلسة أخرى لمحاكمة الأسرى الستة واثنين آخرين ساعدوهم على الهرب، بينما أمهلت طاقم الدفاع والنيابة العامة مدة معينة من أجل التوصل إلى صفقة معينة للبت في القضية.

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، أنه تم تقديم لائحة اتهام ضد الأسرى الستة، تتضمن تهمة الهروب من السجن، إلا أنها تخلو من تهمة الإرهاب.

الجدير بالذكر، أن الأسرى الفلسطينيين الستة وهم زكريا زبيدي، ومحمد العارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، نجحوا بالهرب من سجن جلبوع الإسرائيلي في أيلول/ سبتمبر الماضي عبر نفق حفروه سرًا، لكن أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد أسبوعين من فرارهم.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4650، بينهم 40 أسيرة، ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيراً إدارياً (دون تهمة أو محاكمة)، وذلك حتى 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، وفقاً لبيان لنادي الأسير.