وزير الخارجية السوري يلتقي أمير عبداللهيان في طهران

أجرى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، يوم الإثنين، مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في طهران، بشأن تطورات الأوضاع في سوريا.

وكان المقداد وصل على رأس وفد من وزارة الخارجية السورية مساء الأحد إلى طهران في زيارة رسمية تستمر يومين يلتقي خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن ”وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استقبل في مقر وزارة الخارجية صباح الإثنين، نظيره السوري فيصل المقداد“.

وأضافت الوكالة ”يجري وزيرا خارجية البلدين مباحثات في وزارة الخارجية حول آخر التطورات في سوريا والعلاقات بين البلدين، ومتابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين البلدين وتنفيذها، فضلا عن عملية مفاوضات أستانا بشأن الأزمة السورية“.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية السوري إلى طهران منذ تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي في أواخر آب/ أغسطس الماضي.

وزار وزير الخارجية الإيراني دمشق مرتين إحداهما في الـ29 من آب/ أغسطس الماضي، وذلك بعد زيارته إلى العاصمة بغداد ومشاركته في قمة دول جوار العراق.

وفي مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، زار عبد اللهيان دمشق للمرة الثانية، واجتمع بالرئيس السوري بشار الأسد.

وسافر، الأسبوع الماضي، وفد اقتصادي إيراني برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، رضا فاطمي أمين، إلى دمشق.

واعترف فاطمي أمين، بضعف العلاقات الاقتصادية بين بلاده وسوريا، وقال ”رغم العلاقات الثقافية القوية للغاية، فإن علاقاتنا الاقتصادية مع سوريا ضعيفة للغاية وتحتاج إلى التحسين“.

وأشار فاطمي إلى أن ”سوريا بلد في حالة إعادة إعمار وهناك إمكانية لاستثمارات ضخمة فيه، كما إنه يستعد للعودة إلى جامعة الدول العربية“.

وتبلغ حصة إيران في الاقتصاد السوري نحو 3% فقط، ولا تتمتع بأي نصيب تقريبًا في سوق مواد البناء والتشييد في هذا البلد، وفقًا لما ذكره ”فرزاد بيلتن“، المدير العام للمكتب العربي والأفريقي لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية.

وأضاف بيلتن ”وفقا للإحصاءات الرسمية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني (بدأ في الـ21 من آذار/ مارس 2021)، نحو 38 ألف طن من البضائع، بقيمة 66 مليون دولار تم تصديرها من إيران إلى سوريا“.

وتابع ”تحتل تركيا المرتبة الأولى بنسبة 38%، والصين بنسبة 20%، ومصر بنسبة 7%، وروسيا بنسبة 4%، والهند ولبنان بنسبة تزيد قليلا على 3%“.