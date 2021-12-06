الخارجية الإيرانية: محادثات فيينا ستستأنف نهاية الأسبوع الجاري

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، أن المحادثات بين بلاده والقوى الدولية بشأن الاتفاق النووي سوف تستأنف نهاية هذا الاسبوع.

وقال ”زاده“ خلال مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية الإيرانية: ”تستأنف محادثات فيينا في نهاية هذا الأسبوع، وسيتم تأكيد الموعد المحدد في المحادثات بين كبير المفاوضين الإيرانيين، نائب وزير الخارجية علي باقري كني، وإنريكي مورا، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، ومنسق الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا“.

واعتبر خطيب زاده أن ”نهج الأوروبيين والأمريكيين يبدي أدنى حد من التقيد بالتزاماتهم“، مضيفاً: ”نحن نعلم ما نريد في فيينا، ومطالبنا كلها في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015“.

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن طهران ترفض أي شيء اسمه ”اتفاق مؤقت“ في المفاوضات النووية، وقال ”لا يوجد شيء اسمه ”اتفاق مؤقت“ في المفاوضات“.

وأضاف: ”في فيينا، بناءً على المسودات التي قدمناها، نتفاوض من أجل رفع العقوبات، ولا يوجد شيء مثل وقف العقوبات خطوة بخطوة“.

وحث خطيب زاده الولايات المتحدة على ضرورة العودة إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي الذي انسحبت منه في أيار/مايو 2018، وقال ”يجب عليها العودة إلى التزاماتها في عام 2015 بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين“.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلاً: ”لسنا في عجلة من أمرنا في ما يتعلق بمحادثات فيينا، وهدفنا الرئيسي هو الحفاظ على مصالح الشعب الإيراني“، لافتاً إلى أن ”الأطراف الغربية في محادثات فيينا لم تكن جادة تجاه مقترحاتنا“.

وفي يوم الجمعة الماضي، انتهت الجولة السابعة من المفاوضات النووية في فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 بمشاركة أمريكية غير مباشرة. وتهدف تلك المفاوضات إلى التوصل إلى تفاهم يعيد العمل بالاتفاق النووي.

وتصر إيران على موقفها الذي يطالب واشنطن برفع كافة العقوبات التي أعادها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، يوم السبت، إن ”تصميم إيران على أن تكون جادة في المحادثات أكثر أهمية من موعد استمرارها“.

واتهم المسؤول في الخارجية الأمريكية، إيران بالتراجع عن التنازلات التي قدمتها في الجولة الأخيرة من المحادثات لإحياء الاتفاق النووي في مفاوضات جرت قبل توقفها في 20 حزيران/يونيو، وتقديم المزيد من المطالب في مقترحاتها الأخيرة.

وتوقع المسؤول: ”لن يحصل الإيرانيون على صفقة أفضل لخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) من هذه المحادثات“.

يذكر أن رسول موسوي، المساعد الخاص لوزير الخارجية الإيراني، اعتبر مؤخراً أن عودة طهران إلى الاتفاق النووي، من دون الحصول على ضمانات لرفع العقوبات والتأكد من عدم انسحاب الحكومات الأمريكية المقبلة، ستجعل إيران في وضع أسوأ بكثير مما هي عليه اليوم.