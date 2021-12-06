وسط شكوك حول أداء فريقه في فيينا.. الرئيس الإيراني يتعهد بالعمل على رفع العقوبات

تعهد الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي بمواجهة مشاكل ايران الاقتصادية والعمل على رفع العقوبات المفروضة على البلاد، وذلك في مقابلة تلفزيونية أجريت معه الأحد بمناسبة مرور 100 يوم على وصوله الى سدة الحكم.

ويقدم رجل الدين المحافظ الذي تولى منصبه في آب/اغسطس نفسه على أنه مكافح للفساد ونصير للفقراء، وقد وضع التضخم وارتفاع الاسعار والتهرب من الضرائب ضمن التحديات الكبرى التي تواجهها حكومته.

وقال خلال المقابلة ”الحكومة تقوم بكل شيء لتحقيق الاستقرار الاقتصادي“.

وأضاف أنه ”تتم متابعة مسألة رفع العقوبات بقوة“، في إشارة الى المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الذي وقعته ايران مع القوى الكبرى عام 2015 وخففت بموجبه العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وبدأ الاتفاق في الانهيار عام 2018 مع انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه وإعادة فرضه عقوبات مشددة على الجمهورية الاسلامية، ما دفع بإيران الى التراجع عن التزاماتها.

واستؤنفت المفاوضات في فيينا الاثنين الماضي بعد توقف أعقب انتخاب رئيسي في حزيران/يونيو.

وقال رئيسي ”الناس يعلمون بشكل جيد كيف كان الوضع عليه في البلاد عندما توليت مقاليد الحكم“.

وناقش محللون سياسيون يوم الأحد موقف وأداء فريق التفاوض الإيراني في المباحثات النووية، التي تستضيفها العاصمة النمساوية فيينا.

وأكد مسؤولون غربيون من الولايات المتحدة وفرنسا على عدم نجاح جولة المفاوضات الأولى مع إيران وتوقفها إلى إشعار آخر؛ وذلك نتيجة لما اعتبروه ”مبالغة فريق التفاوض الإيراني في مقترحاته وعدم جدية طهران في المباحثات“.

وقالت الكاتبة والمحللة الإيرانية يلدا أميري، ”إن إعلان الأطراف الغربية عن عدم نجاح جولة المفاوضات مع إيران أمر مثير للقلق ويحمل رسالتين؛ الأولى هي إصرار الجمهورية الإسلامية على التوصل إلى السلاح النووي أو على الأقل بلوغ حد تخصيب اليورانيوم الذي يُمكنها بشكل كاف من تصنيع السلاح النووي“.

أما ”الرسالة الثانية من ختام جولة المفاوضات، فهي أن أعضاء الفريق الإيراني في فيينا يفتقرون إلى مهارة التفاوض والدبلوماسية“، حسب ما جاء في مقال أميري المنشور على موقع ”زيتون“ الإخباري المعارض.

ن جانبه، أشار الكاتب والمحلل الإيراني فرامرز دافر، إلى أن ”أعضاء فريق التفاوض الحالي في فيينا قد تبنوا خلال السنوات الأخيرة هجوما وانتقادات لا تتوقف بحق الاتفاق النووي المبرم بين طهران والغرب عام 2015 في عهد حكومة الرئيس السابق، حسن روحاني“.

وأضاف دافر في مقال منشور على موقع ”إيران واير“ المعارض، أن ”فريق التفاوض الإيراني قد فشل في المرحلة الأولى من المفاوضات في إخراج الاتفاق النووي من حالة الإغماء رغم حاجة إيران الماسة إلى إعادة إحياء هذا الاتفاق؛ وذلك يعود لطبيعة عمل هذا الفريق“.