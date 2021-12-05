الرئيس الإسرائيلي: كل الخيارات مطروحة لمواجهة التهديد النووي الإيراني

قال الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ اليوم الأحد إن بلاده سترحب بأي حل دبلوماسي شامل للقضية الإيرانية بشكل يضمن إزالة التهديد الإيراني للأبد، في وقت أكد السفير الأمريكي في إسرائيل أن بلاده تعهدت بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وقال الرئيس الإسرائيلي في مراسم تنصيب السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توماس نايدس، إن ”التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل والولايات المتحدة حاليا هو التهديد الإيراني“، لافتا إلى أن ”إسرائيل تتابع المفاوضات مع طهران، وسترحب بأي حل دبلوماسي شامل للقضية بشكل يضمن إزالة التهديد الإيراني للأبد“.

وأضاف هرتسوغ ”إذا أخفقت الأسرة الدولية في وقف المشروع النووي الإيراني، ستضطر إسرائيل للدفاع عن نفسها بنفسها“.

وتابع الرئيس الإسرائيلي ”في حال لم يتم التوصل إلى حل لإزالة التهديد الإيراني، فإن إسرائيل لا تزال تحتفظ بكل الخيارات التي ستظل مطروحة على الطاولة“.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، رحب الرئيس هرتسوغ بالسفير الأمريكي نايدس، حيث أكد أن إسرائيل تتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية بانسجام وتنسيق.

من جهة أخرى، قال السفير الأمريكي الحادي والعشرين لدى إسرائيل، توماس نايدس، للرئيس هرتسوغ إن ”الولايات المتحدة شريكة وملتزمة بأمن وازدهار البلدين“.

وأضاف السفير الأمريكي أن ”الرئيس جو بايدن يدعم هذه العلاقة“، لافتا إلى أن بلاده ستعمل على تعزيز قضية السلام والأمن والتصدي للتهديد الإيراني، مشددا على تعهد البيت الأبيض أن لا تحصل إيران على أسلحة نووية.

وتأتي أقوال الرئيس الإسرائيلي في الوقت الذي حذرت فيه أمريكا، إسرائيل الجمعة الماضية، من إقدام جهاز ”الموساد“ على تنفيذ عمليات ضد إيران.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت رسالة إلى مسؤولين أمنيين كبار في إسرائيل مفادها أنها تعارض إقدام الموساد على مفاجأتها بتنفيذ عمليات سرية في إيران خلال المفاوضات النووية.

وفي موازاة ذلك أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الجمعة الماضية أنه على يقين بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستفي بتعهدها منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

ونقلت قناة ”كان“ العبرية، عن غانتس، قوله إن ”هناك قيما ومصالح مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة“، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين ستواصل النمو وسيتعزز التعاون العسكري والاستخباري والأمني بين البلدين.