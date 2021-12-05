موسكو: طائرة تجسس للناتو تتحرّش بطائرة ركاب روسية

ذكرت هيئة الطيران المدني الروسية السبت أن طائرة ركاب تابعة لشركة إيرفلوت الروسية كانت في الطريق من تل أبيب إلى موسكو اضطرت إلى تغيير ارتفاعها فوق البحر الأسود لأن طائرة استطلاع من طراز سي.إل-600 تابعة لحلف شمال الأطلسي دخلت في المسار المحدد لرحلتها.

وقالت الشركة المملوكة للدولة إن الرحلة إس.يو501 التي كانت تحمل 142 راكبا اضطرت إلى خفض ارتفاعها ألفي قدم أمس الجمعة بعد أن أبلغها برج المراقبة الجوية بأن طائرة أخرى دخلت في مسارها.

وأضافت في بيان منفصل أن أفراد الطاقم تمكنوا من رؤية الطائرة الأخرى.

وقالت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) إن طائرة أخرى أصغر من الطراز سي.إل-650 كانت في الطريق من منتجع سوتشي على البحر الأسود إلى سكوبيه اضطرت أيضا لتغيير مسارها.

ولم تذكر الهيئة اسم الدولة العضو في حلف الأطلسي التي تتبعها الطائرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة إنها دفعت بمقاتلات لمرافقة طائرتي مراقبة عسكريتين أمريكيتين فوق البحر الأسود.

ولم تعلق السفارة الأمريكية في موسكو حتى الآن على التقرير الذي نشرته أولا وكالة إنترفاكس للأنباء.

وزادت تقارير استخبارية تتوقع هجوما روسيا وشيكا على أوكرانيا التي تخطط للانضمام إلى حلف الناتو، من حدة التوتر بين موسكو والغرب.

وأعربت كييف عن اعتقادها أن روسيا قد تشن هجوما ضدها في يناير المقبل، مشيرة إلى أنها لم تتخل عن خططها في الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أمام البرلمان يوم الجمعة، مستشهدا بتقارير للمخابرات، إن روسيا حشدت أكثر من 94 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وربما تستعد لهجوم عسكري واسع النطاق في نهاية كانون الثاني/ يناير.

وأضاف ريزنيكوف أن ”أوكرانيا لن تقدم على أي تصرف استفزازي لكنها مستعدة للرد إذا شنت روسيا هجوما“.

وحذرت أوكرانيا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي من تحركات القوات الروسية بالقرب من حدودها هذا العام الأمر الذي أثار المخاوف من تحول صراع محتدم في شرق أوكرانيا إلى حرب مفتوحة.

وقال ريزنيكوف إن ”مخابراتنا تحلل كافة التصورات بما فيها الأسوأ. تشير إلى أن احتمال تصعيد واسع النطاق من جانب روسيا قائم. الوقت الأكثر ترجيحا… سيكون بحلول نهاية يناير“.

وحثت أوكرانيا حلفاءها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، على إعداد حزمة عقوبات قاسية لردع روسيا ومنعها من شن هجوم.