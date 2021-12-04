إيران.. أنباء عن انفجار ضخم قرب منشآت نووية في نظنز

نقلت مواقع إلكترونية إيرانية اليوم السبت، عن وكالة الطلبة الإيرانية قولها إن دوي انفجار ضخم سُمع في سماء مدينة نطنز التي تضم مواقع نووية، حسب ”رويترز“، بينما قال قائد الدفاع الجوي في نطنز إنه ”لا يوجد ما يستدعي القلق بعد سماع دوي انفجار في المدينة“، وفق وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية.

وذكر موقع ”فاراو نيوز“ نقلا عن وكالة الطلبة قولها إن ”مصادر محلية تحدثت عن انفجار ضخم في سماء نطنز“.

من جانبها، أفادت قناة ”برس تي.في“، بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أطلقت صواريخ لاختبار قوة الرد السريع في سماء مدينة نطنز وسط إيران.

وفي نيسان/أبريل الماضي، توعدت إيران، إسرائيل بـ“انتقام“، وذلك بعد تعرض منشأة ”نطنز“ النووية الواقعة في محافظة أصفهان وسط البلاد، لـ“هجوم“.

وقال وزير الخارجية الإيراني في ذلك الوقت، محمد جواد ظريف ”سوف ننتقم من إسرائيل نفسها، وستصبح منشأة نطنز النووية أقوى من ذي قبل“، داعيا إلى ”ضرورة توفير الحماية المناسبة للمرافق الحيوية والعلماء الإيرانيين“.

وأضاف ظريف أن ”المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين تعهدوا بأنهم لن يسمحوا بإحراز تقدم في رفع العقوبات الجائرة، وهم يعتقدون الآن أنهم يحققون هدفهم، لكن الصهاينة سيحصلون على رد في مزيد من التقدم النووي الإيراني“.

وقبل يومين، قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن وثيقة رسمية كشفت عن شراء إسرائيل كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة، وذلك في إطار ”استعداد جيشها لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران في حال فشَل مباحثات فيينا“.

وحسب الصحيفة، فإن ”الوثيقة السرية الخاصة باللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التسلح، مصنفة على أنها سرية للغاية وبعنوان (الدائرة الثالثة)، وذلك في إشارة إلى إيران“.

ولفتت إلى أن إسرائيل قررت شراء أسلحة بمبلغ 5 مليارات شيكل (نحو مليار و600 مليون دولار).

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن ”اللجنة الوزارية الإسرائيلية صادقت الأحد الماضي، على شراء 12 مروحية عملاقة لنقل الجنود من طراز CH-53K وصواريخ اعتراضية لمنظومة القبة الصاروخية بمبلغ مليار دولار، صادقت الإدارة الأمريكية على تمويلها، ولكن الكونغرس لم يقر المصادقة النهائية عليها بعد“.

وأشارت إلى أن ”إسرائيل أبرمت اتفاقا جديدا من أجل شراء قنابل وذخيرة دقيقة وسرية لسلاح الجو بكميات كبيرة، ومعظمها من إنتاج الصناعات الأمنية الإسرائيلية، بينما ستكون بقيتها من الولايات المتحدة وبتمويل المساعدات الأمنية الأمريكية السنوية“.

واعتبرت أن هذه ”الصفقات تدل على مدى جدية تعامل إسرائيل مع هجوم محتمل في إيران“.