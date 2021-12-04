الكرملين: قمة افتراضية بين بوتين وبايدن الثلاثاء

ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس أن الكرملين أكد اليوم السبت أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين سيجريان محادثات يوم الثلاثاء.

وردا على سؤال بهذا الشأن نقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله ”نعم، نؤكد ذلك“.

وقال الكرملين اليوم السبت إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن سيركزان في مباحثاتهما يوم الثلاثاء على أزمة أوكرانيا والعلاقات الثنائية وتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقات في القمة التي جمعت بينهما في جنيف في يونيو/حزيران الماضي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض في وقت سابق، إن المحادثات ستُجرى بين الرئيسين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه من المرجح أن يجري محادثات مع نظيريه الروسي والأوكراني في محاولة لتخفيف التوتر بين البلدين في ظل اتهام روسيا بحشد قوات على الحدود.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيتحدث إلى فلاديمير بوتين أو فولوديمير زيلينسكي، أجاب بايدن: ”على الأرجح“، كما أعرب عن ”القلق“ مؤكدا دعمه ”وحدة أراضي“ أوكرانيا.

وأتى ذلك بعد ساعات من تصريحات لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا كارين دونفريد، أكدت خلالها أن كل الخيارات مطروحة في ما يتعلق بكيفية الرد على الحشد العسكري الروسي ”الكبير وغير المعتاد“ قرب الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت دونفريد للصحفيين، في إفادة عبر الهاتف، أن ”حلف شمال الأطلسي سيتخذ قرارًا بشأن الخطوة المقبلة بعد مشاورات، الأسبوع المقبل“.

وتابعت: ”كما يمكنكم أن تتوقعوا، كل الخيارات مطروحة وهناك جعبة تشمل العديد من الخيارات المتنوعة“.

وقالت دونفريد إن ”الأمر يعود الآن للحلف ليقرر ما الخطوات المقبلة التي يريد اتخاذها“.

وأشارت دونفريد إلى أن الحشد العسكري الروسي ”الكبير وغير المعتاد“ سيكون على رأس أجندة تلك الاجتماعات.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده ”مستعدة كليًا“ لتصعيد عسكري محتمل مع موسكو المتهمة بنشر قوات جديدة قرب الحدود الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: ”علينا الاعتماد على أنفسنا، وعلى جيشنا، إنه قوي“، مدينًا ”أعمال ترهيب“ توحي بأن الحرب وشيكة.