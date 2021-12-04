مئات المهاجرين يغادرون روسيا البيضاء عائدين إلى العراق

قال مسؤولون في مطار مينسك إن أكثر من 400 مهاجر غادروا روسيا البيضاء، اليوم السبت، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية عائدين إلى العراق بعد منعهم من عبور الحدود إلى الاتحاد الأوروبي الذي رفض دخولهم، وإن وجهة الطائرة مدينة أربيل في شمال البلاد.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا البيضاء، يوم الخميس، بعد أن اتهمها باستقدام مهاجرين بطريق الجو معظمهم من الشرق الأوسط ودفعهم إلى اجتياز الحدود بالمخالفة للقانون إلى بولندا لافتعال أزمة. وتنفي مينسك ذلك.

وقالت سلطات مطار مينسك في بيان إن طائرة بوينغ 747-400 ستقل 415 من الكبار وأربعة أطفال، اليوم السبت، إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان. وفي وقت لاحق قال موقع المطار على الإنترنت إن الطائرة غادرت مينسك.

وأخذ العراقيون الذين كانوا يبحثون عن فرص حياة أفضل أو يطلبون اللجوء السياسي في الاتحاد الأوروبي في العودة إلى بلادهم الشهر الماضي بعد أن فشلوا في الدخول من الطريق الذي قال لهم مهربو بشر إنه خيار ممكن.

وانتقدت روسيا، التي ساندت رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو خلال احتجاجات حاشدة على حكمه، الاتحاد الأوروبي يوم السبت، قائلة إن العقوبات غير قانونية وإن أزمة المهاجرين يجب حلها بالحوار.

وكانت الرئاسة البيلاروسية قد اعلنت عن وجود قرابة 7 آلاف مهاجر في البلاد، بينهم ألفان على الحدود مع بولندا.

وتتهم الدول الغربية مينسك، بافتعال الأزمة منذ الصيف ردّاً على عقوبات غربية فُرضت على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، بعد قمعه حركة معارضة عام 2020 في البلاد.

وحظرت تركيا على العراقيين والسوريين واليمنيين في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي السفر إلى بيلاروسيا من مطارات تركية.

وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ضغط الاتحاد الأوروبي على 13 دولة لإيقاف سفر مواطنيها إلى بيلاروسيا.

وجاء الضغط الأوروبي استجابة من بروكسل لما تقول إنه ”حملة مدبّرة“ من جانب رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو، تهدف إلى ”خلق اضطرابات في الاتحاد الأوروبي، من خلال تشجيع الهجرة غير الشرعية عبر حدود بلاده، بسبب العقوبات المفروضة على حكومته“.

وكان الرئيس البولندي، أندريه دودا، قد دعا إلى عقد اجتماعٍ عاجل للبحث في الوضع عند حدود بلاده مع بيلاروسيا، يضمّ رئيس الوزراء وقادة الهيئات الأمنية، على خلفية أزمة المهاجرين، بينما نشرت بولندا 10 آلاف جندي قرب الحدود المشتركة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية.