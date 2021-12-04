فاليري بيكريس.. المرشحة الرسمية لحزب "الجمهوريون" في السباق إلى قصر الإليزيه

حسم حزب ”الجمهوريون“ اليميني الفرنسي أمره اليوم السبت، باختيار فاليري بيكريس لتكون مرشحته الرسمية في الانتخابات الرئاسية القادمة، والمقرر إجراؤها في نيسان/إبريل المقبل.

وتمكنت رئيسة منطقة ”ايل دو فرانس“ من التفوق على منافسها إيريك سيوتي، النائب عن منطقة ”ألب ماريتيم“، في الدور الثاني من الانتخابات التمهيدية الذي أجراه الحزب اليوم السبت.

وكانت بيكريس قد حلت في المركز الثاني بعد سيوتي بفارق بسيط جدا خلال الدور الأول، وتمكنت من الحصول على 25 بالمائة من الأصوات، لكنها في الدور الثاني حصدت 61 بالمائة من الأصوات مقابل 39 بالمائة لمنافسها، حسب ما أعلن عنه رئيس الحزب كريستيان جاكوب اليوم السبت.

ويعود سبب حصول بيكريس على هذه الأصوات إلى مساندة باقي المرشحين الذين تم إقصاؤهم خلال الدور الأول، ويتعلق الأمر بكزافييه بيرتران وميشال بارنييه وفيليب جوفان.

وكان المرشحون قد وقعوا التزاما قبل انطلاق الانتخابات التمهيدية، بالقيام بحملة لصالح المرشح الفائز باختيار أعضاء الحزب، خلال السباق الانتخابي الرئاسي.

وساهم في انتخابات الحزب 140 ألفا من أعضائه، وبلغت نسبة المشاركة 76 بالمائة حتى الساعة العاشرة من صباح يوم السبت.

وقالت فاليري بيكريس، الوزيرة السابقة في حكومة ساركوزي، في أول تعليق لها بعد الفوز: ”ثقثكم تلمس قلبي مباشرة وتلزمني“.

وأضافت: ”أفكر في كل نساء فرنسا، وسأعطي كل شيء لأجعل قناعاتنا تنتصر“.

وأشار متابعون الى أن هذا الفوز لن يكون خبرا سارا بالنسبة لإيمانويل ماكرون، الذي يتطلع لاستقطاب نفس القاعدة من الناخبين الليبرالييين واليمينيين المعتدلين، حسب ما أورته مجلة ”لوبوان“ الفرنسية.

وهي تعد مرشحة وسط اليمين، لكنها شددت هي الأخرى من لهجتها حيال ملف الهجرة، مما يؤهلها لتكون منافسة شرسة أيضا لزعيمة اليمين المتطرف ماري لوبان.

وفاليري بيكريس هي سياسية فرنسية من مواليد 1967، خريجة المدرسة العليا للتجارة والمدرسة الوطنية للإدارة، وتتقن كلا من اللغة الفرنسية، والإنجليزية، والروسية واليابانية.

وبخصوص برنامجها، تقترح بيكريس زيادة ساعات العمل الأسبوعية إلى 39 بالنسبة إلى الشركات وتقليص مخصصات التقاعد للتمكن من زيادة الرواتب.

كما تقترح بيكريس ترحيل الأجانب الذين يمثلون تهديدا للأمن العام خصوصا من الذين يتبنون خطابا إسلامويا متشددا، كما تريد بيكريس تشديد شروط لم الشمل العائلي.

ولعل أبرز ما يميز بيكريس هو تركيزها على السياسة العائلية وزيادة مخصصات الأطفال.

انتخبت مرتين كنائبة في الجمعية العامة، وسبق أن عملت وزيرة للتعليم العالي والأبحاث والابتكار، ووزيرة للميزانية وكانت الناطقة باسم الحكومة في الفترة ما بين عامي 2007 و2012.