مسؤول إسرائيلي: نتعرض لهجمات إلكترونية في كل دقيقة

قال رئيس وحدة مكافحة القرصنة الإلكترونية في إسرائيل، اليوم السبت إن الهجمات السيبرانية ضد المؤسسات في الدولة العبرية، تصاعدت بشكل كبير خلال وباء ”كورونا“.

وذكر ييجال أونا رئيس ”المديرية الإلكترونية الوطنية الإسرائيلية“، أن اختراق نظام المياه في إسرائيل، العام الماضي، كان يمكن أن يودي بحياة الكثيرين“.

وأشار أونا لشبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، إلى أن الهجمات تحدث بشكل يومي ومعظمها من ”هاكرز“ يسعون للفدية المالية.

وأفاد بأن ”الأمر لا يقتصر على أساس يومي، بل على أساس كل ساعة أو دقيقة، نشهد هجمات في كل مكان. العام ونصف العام الماضي وحتى قبل ذلك، بدا العالم وكأنه مجنون“.

ولفت أونا، إلى أنه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كان هناك هجوم سيبراني على مستشفى ”هيليل“ في بلدة الخضيرة الشمالية، ما أدى إلى شل نظام تكنولوجيا المعلومات الداخلي.

وأضاف أن الهجوم تسبب في لجوء الموظفين في بعض الأحيان إلى استخدام القلم والورقة في سجلات المرضى، وفي تأخير العمليات غير العاجلة لمدة أسبوعين على الأقل.

وقال أونا: ”تأتي معظم الهجمات من عناصر إجرامية وأفراد يحاولون اكتشاف ما إذا كان هناك احتمال فدية، الغالبية العظمى تأتي من هناك لسوء الحظ، هناك أموال جيدة“.

وأشار إلى أن ”اعتداءات أخرى على حياة المدنيين الإسرائيليين تنشأ من كيانات مدعومة من الدول، ذات دوافع سياسية، ففي نيسان/ أبريل 2020، كان من الممكن أن يؤدي هجوم إلكتروني على نظام المياه في إسرائيل إلى إضافة مستويات غير صحيحة من المواد الكيميائية مثل الكلور إلى مياه الشرب، والذي نسبته تل أبيب إلى إيران“.

وأوضح أونا، أنه لو كان الهجوم ناجحا لكان من الممكن أن ”يتسبب في وفيات على نطاق واسع“، موضحًا كيف يمكن للحرب الإلكترونية أن تكون مدمرة مثل القنابل والصواريخ.

وقال إن ”ما تحتاجه فقط، اثنان من الأطفال الأذكياء لديهما فهم في هذه الأمور، ويمكنهما التسبب في أضرار أسوأ من هيروشيما. يمكنك تذويب محطات الطاقة النووية“.

وبحسب الشبكة الأمريكية، أدى اختراق موقع مواعدة في إسرائيل قبل شهرين، إلى نشر تفاصيل شخصية لآلاف المستخدمين عبر الإنترنت فيما اتهمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، جماعة القرصنة الإجرامية Black Shadow المرتبطة بإيران.

وأضاف أونا: ”للأسف نرى ميلًا متزايدًا للقيام بمزيج من هذا النوع من الهجمات ليس فقط للأغراض المالية ولكن أيضًا للإحراج، إنه نزعة شريرة أو خبيثة“.

وتابع: ”بالطبع نعرف من يقف وراء الهجوم ونتذكره، ويمكننا بالطبع تسوية الأمور مع الذين يقفون وراء أي من هذه الهجمات“.