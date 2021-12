مقتل أكثر من 30 شخصا في هجوم مسلح وسط مالي

نفذ مسلحون هجوما استهدفوا خلاله حافلة نقل في منطقة ”موبتي“ وسط مالي، أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة 8 آخرين، يوم أمس الجمعة، فيما تعرضت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام لاستهداف لإحدى مركباتها؛ تسبب بمقتل مدني.

ووفقا لمسؤولين محليين، فإن المسلحين المتشددين كانوا قد أمطروا الركاب بالرصاص، فيما تم إحراق العربة التي كانت تقلهم. وكشف المسؤولون أن العملية الإرهابية وقعت بالقرب من بلدة ”باندياغرا“.

وأظهرت مذكرة أمنية داخلية، أن فرق الاستجابة الأولية بموقع الهجوم عثرت على 25 جثة محترقة في الحافلة.

وكانت الحافلة متجهة لنقل الركاب إلى سوق محلية، إلا أنهم وقعوا ضحايا لهجوم دموي بمنطقة تشهد تمردا عنيفا.

وهاجم المسلحون الحافلة لدى مرورها على طريق من قرية سونجو إلى سوق في ”باندياجرا“، التي تبعد عنها عشرة كيلومترات، حسبما قال رئيس بلدية بلدة بانكاس القريبة مولاي جيندو.

وأضاف مسؤولون آخرون فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم قائلين: ”إن سلطات الولاية أرسلت قوات أمنية إلى موقع الحادث الذي وقع فيه الهجوم“.

وتزايدت هجمات المتشددين في أرجاء منطقة الساحل الأفريقي، حيث أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وبدأ النزاع المسلح في مالي بين القوات الحكومية والمسلحين من مختلف الجماعات الانفصالية والمتشددة في عام 2012، وتفاقم الوضع في البلاد بسبب الأوضاع في ليبيا بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي.

كما وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، أمس الجمعة: ”إن مسلحين مجهولين هاجموا قافلة تابعة للبعثة؛ مما أسفر عن مقتل موظف مدني وإصابة آخر“.

وأفادت البعثة في بيان لها بأن القافلة كانت في طريقها من مدينة كيدال الشمالية إلى جاو وتعرضت لإطلاق نار على بعد نحو 100 كيلومتر شمال شرق بلدة بوريم.

Unidentified armed men attacked a convoy belonging to the United Nations peacekeeping mission in Mali on Friday, killing one civilian worker and wounding another. https://t.co/icUN0DLuOY #SABCNews #Mali

— SABC News (@SABCNews) December 3, 2021