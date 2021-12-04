صحف عالمية: تقديرات أمريكية بغزو 175 ألف جندي روسي لأوكرانيا... وأسلحة إيران لا تغني عن معاناة شعبها

قالت صحف عالمية صادرة يوم السبت، إن واشنطن تقدر أن روسيا ستغزو أوكرانيا مطلع العام المقبل بـ 175 ألف جندي، وسط تصاعد التوتر في هذا الملف دوليا.

وسلطت الصحف الضوء على الأوضاع الاقتصادية في إيران، وارتباطها بمصير المفاوضات النووية الجارية في فيينا بين طهران والقوى الدولية.

تقييم أمريكي خطير

وقالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن الولايات المتحدة تتوقع غزوا روسيا لأوكرانيا مع مطلع 2022.

وأعربت واشنطن عن اعتقادها بأن روسيا ستغزو أوكرانيا باستخدام 175 ألف جندي، في مؤشر على تصاعد المخاوف في واشنطن إزاء نوايا موسكو تجاه جارتها.

وجاء في تقرير للصحيفة أن ”مسؤولا بارزا في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال الجمعة إن خطط موسكو تقوم على القيام بهجوم عسكري ضد أوكرانيا مطلع 2022، بعدد قوات يمثل ضعف ما رأيناه في الربيع الماضي، إبان الحشد العسكري الروسي السريع على الحدود الأوكرانية“.

وأضاف المسؤول أن ”العملية العسكرية تتضمن تحرك 100 كتيبة من المجموعات التكتيكية، يقدّر عددها بـ175 ألف جندي، إضافة إلى العربات المدرعة والمدفعية والعتاد الآخر“.

وأشار إلى أن ”نصف هذه الوحدات الروسية موجود بالفعل على طول الحدود مع أوكرانيا، بعد وصولها إلى هناك الشهر الماضي، حيث قامت روسيا بالفعل بإعداد قوات من الاحتياطي للمشاركة في العملية“.

ورأت الصحيفة أن ”التقييم الاستخباري الأمريكي القوي كان بمثابة مفاجأة لبعض المسؤولين الأوروبيين، حيث قضى المسؤولون على جانبي المحيط الأطلسي أسابيع في محاولات لتقييم تلك المعلومات ووضع المقارنات، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن للإشارة إلى مخاطر غزو أوكرانيا، كجزء من مخطط دبلوماسي لردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اتخاذ قرار“.

وأنهت الصحيفة تقريرها نقلا عن مسؤول آخر قوله إنه ”منذ بداية عمل هذه الإدارة، أظهرنا أن الولايات المتحدة وحلفاءنا على استعداد لاستخدام عدد من الأدوات لمعالجة الإجراءات الروسية الضارة، ولن نتردد في الاستفادة من هذه الأدوات إضافة إلى أدوات أخرى في المستقبل“.

أسلحة لا تغني عن المعاناة الاقتصادية في إيران

بدورها، ذكرت صحيفة ”هآرتس“ العبرية أن إيران تملك طائرات مسيرة وصواريخ، لكن ليس لديها ما يكفي من الدجاج واللحوم لإطعام مواطنيها.

وقالت الصحيفة في تقرير إن ”سعيد جليلي، الذي كان يرأس مجلس الأمن القومي الإيراني، وأحد أعضاء فريق المفاوضات النووية إبان إدارة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، يبدو أنه يفتقد رحلاته إلى أوروبا، وتعاملاته مع قادة العالم“.

وأضافت أن ”جليلي يعتبر أحد الخبراء الاقتصاديين تحت إدارة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الذي تم تنصيبه رسميا في أغسطس الماضي. تعتمد تلك المجموعة الصغيرة على عدد من الخبراء والأكاديميين، الذين خدموا في إدارة أحمدي نجاد، ومطلوب منهم الآن تقديم مقترحات لحل الأزمة الاقتصادية العميقة في إيران“.

وتابعت أن ”جليلي قدم حلولاً تقليدية، تتمثل في ضرورة أن تستعيد الحكومة الدولارات التي منحتها لرجال الأعمال لتنفيذ أعمال تجارية جديدة، وذلك بسعر الصرف الرسمي، إذا فشلوا في تحقيق الأهداف التي وضعوها عندما طلبوا الحصول على تلك الأموال“.

وأردفت أن“سعر الصرف الرسمي لا يزال عند 42 ألف ريال إيراني مقابل الدولار، مقارنة بنحو 300 ألف في السوق المفتوحة“.

وبحسب جليلي، فإن ”الدولارات التي ستستردها الحكومة يجب أن توزع مباشرة على المحتاجين، الذين سيكونون قادرين على سحب الأموال باستخدام الهواتف الذكية التي تربطهم بالبنوك“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”ميزانية إيران في 2022 تقوم على افتراض استمرار العقوبات الدولية المفروضة على طهران. وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان تسريب الميزانية يهدف إلى توصيل رسالة بأن العقوبات لا تخيف إيران، التي ليست في عجلة من أمرها للوصول إلى اتفاق نووي جديد“، وفق المصدر ذاته.

وتابعت ”هآرتس“: ”يُعتقد أن إيران لديها أكثر من مليوني وحدة سكنية فارغة لا يهتم أصحابها بالبيع أو الإيجار، بينما يضطر الآلاف للتخلي عن وحداتهم السكنية في طهران، بسبب ارتفاع الإيجارات“.

ونقلت الصحيفة العبرية عن خبير في الاقتصاد السياسي قوله إن ”المشكلة في إيران تتمثل في عدم وجود جهاز عصبي مركزي لإدارة الدولة“.

وزادت: ”إلى من نستمع؟ إلى التصريحات المتعجرفة من جانب الحرس الثوري الإيراني، التي يقولون فيها إن إيران لديها صواريخ وطائرات مسيرة متطورة يتم تصنيعها محلياً، أم ننظر إلى الأسواق، التي عادة لا يوجد فيها الدجاج أو اللحوم؟“.