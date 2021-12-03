فرنسا تجلي نحو 260 أفغانيا "مهددين" من كابول إلى الدوحة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن 258 أفغانيا ”مهددين بسبب ارتباطاتهم“، تم إجلاؤهم من كابول إلى الدوحة في قطر، وسيرسلون قريبا إلى فرنسا.

وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، إن طائرة استأجرتها باريس ”سمحت بإجلاء 258 أفغانية وأفغانيا مهددين بشكل خاص بسبب ارتباطاتهم، ولا سيما الصحافيين، أو لارتباطهم بفرنسا“.

كما تم إجلاء أحد عشر فرنسيا وستين هولنديا على متن الرحلة نفسها.

وقالت باريس في البيان إنه منذ 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، تم إجلاء 110 فرنسيين بالإضافة إلى 396 أفغانية وأفغانيا في 10 رحلات منفصلة نظمتها قطر.

ومنذ سقوط كابول في آب/ أغسطس الماضي، بيد حركة طالبان، ورحيل الأمريكيين، عمدت دول عدة إلى إجلاء رعاياها بالإضافة إلى أفغان مهددين على وجه الخصوص لكونهم خدموا مصالح أجنبية في السنوات الأخيرة.

كما أعلنت باريس في بيان مشترك مع السلطات في الدوحة، أنها سلمت ”40 طنا من المعدات الطبية والغذائية ومستلزمات للشتاء مخصصة للمنظمات الدولية في أفغانستان“.

يذكر أن حركة طالبان، طلبت المساعدة في مجال مواصلة تشغيل المطارات الأفغانية، وذلك خلال محادثات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، تطرقت أيضا إلى ”القلق الشديد“ بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان، وفقا لبيان أصدره الاتحاد الأوروبي.

وأوفد الجانبان مسؤولين كبارا إلى الدوحة لإجراء المحادثات.

وقالت خدمة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي (إي إي إيه إس) في بيانها إن ”الحوار لا يعني اعتراف الاتحاد الأوروبي بالحكومة المؤقتة (لطالبان) لكنه جزء من المشاركة العملياتية للاتحاد الأوروبي، لصالح الاتحاد الأوروبي والشعب الأفغاني“.

وقال بيان الاتحاد الأوروبي إن طالبان تعهدت بالالتزام بوعدها المتمثل بـ“العفو“ عن الأفغان الذين عملوا ضدها خلال عقدين وحتى تاريخ إجلاء قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد في آب/ أغسطس الماضي.

كما التزمت حركة طالبان مجددا بالسماح للأفغان والأجانب بالمغادرة إذا رغبوا في ذلك، لكنها ”طلبت المساعدة“ في مجال مواصلة تشغيل عمليات المطارات ”من أجل أن يكون ذلك ممكنا“.

وأشار البيان إلى أن ”الجانبين أعربا عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان مع اقتراب فصل الشتاء“، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية.