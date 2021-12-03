"جون أفريك": أفريقيا ساحة المواجهة الجديدة بين الولايات المتحدة والصين

باتت القارة الأفريقية تمثل ساحة المواجهة الجديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث تخوض القوتان العالميتان صراع نفوذ يتخذ أشكالًا متعددة، بحسب مجلة ”جون أفريك“.

وقالت المجلة في تقرير لها، إن ”أوجه الصراع متعددة، ويتمثل بعضها في القواعد العسكرية، وبيع الأسلحة، أو حتى المساعدات التنموية“.

ورأى التقرير أن ”الجولات الأفريقية الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، تمثّل أحدث مثال على معركة النفوذ هذه“.

وأضاف التقرير، أنه ”في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، الذي عُقد في أيام داكار، في 28 و29 و30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، جاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي لتقديم مجموعة جديدة من الوعود نيابة عن الرئيس شي جين بينغ“.

وتابع: ”قبل أيام قليلة، كان أنطوني بلينكين أيضًا في داكار، وأكد بقوة في مقابلة مع (جون أفريك) أن القارة تقع في قلب السياسة الخارجية“ للرئيس جو بايدن“.

وفي قراءة لنقاط القوة والضعف لكل منهما يقول التقرير، إنّه ”من الناحية الاقتصادية فإن الصينيين هم المسيطرون بشكل لا لبس فيه في أفريقيا“.

وأضاف: ”بينما يبدو الآن أن العديد من الخبراء وبعض رؤساء الدول الأفريقية قد تعافوا جزئيًا من (أوهامهم) بشأن الهبة التي وعدت بها الصين تظل بكين شريكًا أساسًا، أمّا على المستوى العسكري فيظل الأمريكيون أكثر رسوخًا من الصينيين“.

وتمتلك بكين قاعدة عسكرية واحدة فقط في القارة تقع في جيبوتي، بينما تحتفظ الولايات المتحدة رسميًا بأكثر من 12 قاعدة ينتشر فيها حوالي 6000 جندي.

ووفق التقرير، ”تأخذ المواجهة، التي يتم لعبها أيضًا من منظور القوة الناعمة، منعطفًا مباشرًا تقريبًا، لا سيما عندما يتعلق الأمر باحتفاظ القوتين بوصولهما إلى الموارد المعدنية التي تعتمد عليها صناعاتهما، لا سيما في الكونغو الديمقراطية، حيث وصل الأمر إلى حد الصّدام بين سفيري البلدين“.

ويخلص التقرير إلى أن ”المؤسسات العسكرية، ومبيعات الأسلحة، والميزان التجاري، والصادرات، وحتى مساعدات التنمية، هي الرموز التي وجب فكها لفهم نقاط القوة والضعف لدى بكين وواشنطن في القارة“.

يشار إلى أن الرئيس الصيني كان قد صرح، يوم 29 نوفمبر الماضي، بأن بلاده سترسل مليار جرعة أخرى من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الأفريقية.

وأضاف شي إلى أنه ”سيجري إنشاء مركز صيني أفريقي لتزويد المؤسسات المالية الأفريقية بخط ائتمان قيمته 10 مليارات دولار“.