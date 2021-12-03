في اتصال مع أردوغان.. بوتين ينتقد استخدام أوكرانيا طائرات تركية مسيرة

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، استخدام الجيش الأوكراني طائرات مسيرة عسكرية تركية الصنع، وفق بيان صادر عن الكرملين.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا تستخدم طائرات مسيرة تركية الصنع من طراز ”بيرقدار“ في منطقة الصراع بدونباس، متمسكة بسلوك ”مدمر“.

وبحسب بوتين، فإن استخدام قوات كييف طائرات مسيّرة تركية مسلحة من طراز ”بيرقدار“ نفّذت هجوما في تشرين الأول/أكتوبر ضد الانفصاليين الموالين لروسيا، يعد ”استفزازا“.

وكان وزير الدفاع الأوكراني قد قال، في وقت سابق الجمعة، إن روسيا تواصل نشر قواتها حول أوكرانيا، وستكون مستعدة ”لتصعيد“ عسكري محتمل في نهاية كانون الثاني/يناير، فيما وصلت التوترات بين البلدين إلى ذروتها.

وقال أوليكسي ريزنيكوف إن ”الوقت الأكثر ترجيحا لشن هجوم سيكون نهاية كانون الثاني/يناير“.

وأشار في كلمته أمام البرلمان إلى أن الاستخبارات الأوكرانية تحلل كل السيناريوهات المحتملة، محذرا من أن ”احتمال حدوث تصعيد واسع النطاق من جانب روسيا موجود“.

ووفقا له، يمكن نحو 100 ألف جندي روسي المشاركة في هجوم محتمل، وتابع أن ”التصعيد سيناريو محتمل لكنه ليس حتميا، ومهمتنا تقضي منع حدوثه“.

وأكّد أن روسيا بدأت ”تدريبات عسكرية قرب أوكرانيا، وهي تختبر اتصالاتها“.

والأسبوع الماضي، عززت روسيا وحداتها في منطقتي بريانسك وسمولينسك في شمال أوكرانيا بالدبابات والمدرعات، وفق ريزنيكوف.

وفي شرق أوكرانيا الغارق في حرب ضد الانفصاليين الموالين لروسيا منذ العام 2014، رأى جنود أوكرانيون، قابلتهم وكالة ”فرانس برس“، إمكانا لشن هجوم روسي.

وقال أندريه (29 عاما) من خندق قرب بلدة سفيتلودارسك في منطقة دونيتسك: ”مهمتنا بسيطة.. عدم السماح للعدو بالتقدم نحو بلدنا“.

وأضاف رفيقه يفغين (24 عاما): ”رجالنا مستعدون لصدّهم“ مضيفا: ”هذه أرضنا، وسنصمد حتى النهاية“.

وأبلغ الجنديان عن اشتداد إطلاق النار من جانب الانفصاليين على مواقعهم في الأيام الأخيرة.

وسمع صحفي من ”وكالة فرانس برس“ إطلاق قذائف هاون من جانب الانفصاليين، تلاه رد مماثل من قوات كييف.

وبحسب أندريه، أصبح إطلاق النار من جانب الانفصاليين ”أكثر تواترا“، وأضاف: ”نرد عندما نحصل على إذن.. ليسود الصمت مجددا“.

وبالنسبة إلى يفغين، قد تكون تحركات القوات الروسية على الحدود وسيلة للضغط على كييف.

وتابع: ”قد يكون ذلك فقط لإظهار أنهم أقوياء، وأن بإمكانهم شن هجوم في أي وقت“.