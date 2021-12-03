ماكرون: أحدث جولة من محادثات فيينا بشأن النووي الايراني لم تكن ناجحة‎‎

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، إن الجولة الحالية من المحادثات النووية مع إيران في فيينا لم تكن ناجحة على ما يبدو، وأشار إلى أنه سيكون هناك تأخير قبل عقد الجولة المقبلة.

وقال ماكرون للصحفيين في دبي ”أعتقد أنه من المحتمل ألا تنجح هذه الجولة من المفاوضات بالنظر إلى المواقف“، ومن المرجح ألا تستمر هذه المفاوضات على المدى القريب“.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال مسؤول أوروبي وآخر إيراني إن الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة بين طهران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، والتي بدأت هذا الأسبوع، ستختتم اليوم الجمعة، باجتماع رسمي يضم باقي أطراف الاتفاق.

ويأتي الاجتماع بين إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين في إطار ما تعرف باللجنة المشتركة التي سبقت لها رعاية جولات من المحادثات.

وقال المسؤول الإيراني إن الاجتماع سيعقد قرب منتصف اليوم (11:00 بتوقيت غرينتش)، بينما أشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أن الهدف هو استئناف المحادثات الأسبوع المقبل.

وذكر مسؤول إيراني مقرب من المحادثات، أن ”الأوروبيين يريدون العودة إلى عواصم بلادهم للتشاور، نحن مستعدون للبقاء في فيينا لإجراء المزيد من المحادثات“.

وفي اليوم الرابع من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إعادة البلدين إلى الالتزام الكامل بالاتفاق، أبدى الجانبان تشاؤما بشأن إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018.

وقالت واشنطن إنه ليس هناك ما يدعو للتفاؤل، بينما شككت طهران في نوايا المفاوضين الأمريكيين والأوروبيين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال للصحفيين في ستوكهولم يوم أمس الخميس: ”أعتقد أننا في المستقبل القريب جدا، في يوم أو نحو ذلك، سنكون في وضع يسمح لنا بمعرفة ما إذا كانت إيران تنوي بالفعل المشاركة الآن بحسن نية“.

وأضاف أنه ”يجب أن أقول لكم، إن التحركات ولهجة الخطاب في الآونة الأخيرة، لا تبعث كثيرا، على التفاؤل، لكن على الرغم من تأخرها بشدة، لم يفت الأوان بعد لقيام إيران بتغيير المسار والمشاركة بصورة بناءة“.

وأدلى بلينكن بهذه التصريحات بعد أن سلمت إيران للقوى الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مسودتين بشأن رفع العقوبات والالتزامات النووية في إطار سعي القوى العالمية وطهران لإحياء الاتفاق.

واستؤنفت المحادثات يوم الإثنين الماضي، بعد توقف دام خمسة أشهر بسبب انتخاب إبراهيم رئيسي -وهو سياسي من غلاة المحافظين- رئيسا جديدا لإيران.