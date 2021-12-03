صحيفة عبرية: مهمة ضرب المنشآت النووية الإيرانية في غاية الصعوبة

قالت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ في نسختها الإنجليزية، اليوم الخميس، إن مهمة ضرب المنشآت النووية الإيرانية، تعتبر في غاية الصعوبة، معددة الأسباب المطروحة في هذا الصدد.

وأوضحت الصحيفة أن صعوبة ضرب المنشآت النووية يأتي نظرا لوجود أكثر من منشأة واحدة في أماكن مختلفة، ووقوعها على عمق كبير تحت الأرض، الأمر الذي يتطلب مستويات غير عادية من التنسيق لضمان أن يتم قصف كافة تلك المواقع في نفس الوقت.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لديها تلك القنابل الخارقة للتحصينات اللازمة لضرب مثل هذه المنشآت، وخاصة ”GBU-57“ التي تبلغ وزنها 13600 كيلوغرام، لكن واشنطن رفضت حتى الآن تزويد إسرائيل بها، وفق الصحيفة.

وأوضحت أنه حتى وإن وافقت واشنطن على بيع تلك القنبلة، فإن سلاح الجو الإسرائيلي لا يمتلك طائرة قادرة على حملها، ولا يمتلك حتى البنية التحتية للمطارات اللازمة لدعم الطائرات التي يمكن أن تحملها، لافتة إلى أن بيع أو حتى تأجير مثل تلك الطائرات يعتبر شبه مستحيل، نظرا للقوانين الأمريكية التي تحظر توريد تلك الطائرات العملاقة.

ونبهت الصحيفة إلى عائق رئيسي آخر، وهو أن إيران استثمرت بكثافة في دفاعاتها الجوية، فاشترت أنظمة متقدمة من روسيا، وطورت قدراتها المنتجة محليا.

وقالت الصحيفة: ”لا ينبغي المبالغة في التعقيدات والعوائق في مثل هذه العملية، فهي في النهاية مشاكل يمكن حلها بما يكفي من الوقت والموارد“.

وأضافت: ”على الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين على استعداد لمناقشة الجهود المبذولة للتغلب على هذه التحديات، وتطوير القدرات اللازمة لشن مثل هذه الضربة، إلا أن ما يحدث بعد ذلك يتم تجنب ذكره، وهو أمر ذو أهمية أكبر بكثير“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يكن هناك أي رد انتقامي فوري من قبل العراق وسوريا بعد مهاجمهة إسرائيل منشآتهما النووية والكيماوية عامي 1981 و 2007.

ويتوقع المسؤولون في تل أبيب، بحسب الصحيفة، أن تنهمر آلاف الصواريخ على الدولة العبرية، ما سيتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا، ودمار واسع في البنية التحتية، في حال مهاجمتها المنشآت النووية في إيران.

حزب الله

وقالت ”تايمز أوف إسرائيل“: ”بحسب مسؤولي الدفاع في تل أبيب، ليس من المتوقع أن يكون هذا هو الحال مع إيران.. فعلى مدى عقود، عملت طهران على إنشاء عدد من الوكلاء في جميع أنحاء المنطقة، وأخطرهم هو حزب الله اللبناني، الذي يمتلك ترسانة من الصواريخ تضاهي بل وتتفوق على العديد من الدول الغربية.. ويرى هؤلاء المسؤولون أن إسرائيل لا يمكنها مهاجمة إيران إذا كانت منشغلة بصد الصواريخ ومحاولات اختراق من قبل حزب الله.“

وتابعت: ”يعتقد الجيش الإسرائيلي اعتقادا راسخا بأن هذه الشبكة من الوكلاء ستهاجم إسرائيل إذا شنت هجوما على المنشآت النووية الإيرانية.. والتوقعات الإسرائيلية لما تثيره الحرب ضد حزب الله والميليشيات المتحالفة معه في المنطقة هي أن آلاف المقذوفات ستنهمر على التجمعات السكانية الإسرائيلية، وتقتل المئات وتتسبب بأضرار جسيمة بالبنية التحتية والمرافق الرئيسية، ما سيؤدي إلى خروج بعضها من الخدمة“.

عواقب الغارة

وبحسب الصحيفة، فإن هذا لا يعني أن إسرائيل لن تشن هجوما على إيران أبدا خوفا من هجوم من وكلائها، لكن أي قرار للقيام بذلك يجب أن يقاس ليس بقدرة الجيش على تنفيذ العملية، ولكن ”ضد القوة المدمرة المحتملة، أي العواقب التي ستتبع الغارة“.

ولفتت ”تايمز أوف إسرائيل“ إلى أن الجيش الإسرائيلي يخطو خطوات واسعة منذ فترة لإعداد نفسه للحرب متعددة الجبهات، التي قد تأتي بعد هجوم على إيران، إذ إنه أجرى عددا من التدريبات واسعة النطاق لمحاكاة مثل هذا الصراع في الأشهر الأخيرة، واستثمر ما يقرب من 1 مليار شيكل (316,474 مليون دولار) في خطة تدريب للعام المقبل.

وأشارت إلى أن الجيش يعمل أيضا على تحسين دفاعاته الجوية، لا سيما في المنطقة الشمالية، في محاولة لمنع أسوأ الأضرار الناجمة عن قصف الصواريخ وضربات الطائرات بدون طيار في أي نزاع مستقبلي.

وختمت الصحيفة قولها: ”لكن ميل المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة الجوانب الفنية للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية يتناقض مع حقيقة الأمر عما إذا كان الهجوم سيتم فعلا.. فالأمر لا يتعلق بالضربة، ولكن بالحرب التي تليها“.