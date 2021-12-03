صحيفة: خلافات إسرائيل وأمريكا تطال عمليات "الموساد" السرية ضد النووي الإيراني

تعد العمليات الاستخبارية السرية التي تنفذها إسرائيل ضد البرنامج النووي الإيراني، من بين أوراق الضغط التي استخدمتها حتى الآن، عوضا عن الخيار العسكري الذي يبدو وأنه بعيد المنال، في ظل حديث عن عدم جاهزية الجيش.

وتسعى إسرائيل للوصول إلى مستوى جاهزية عسكرية يمكنها من العمل ”منفردة“ ضد الطموح النووي الإيراني، في حال فشلت المفاوضات النووية، وتلوّح أيضا باستخدامها في كافة الظروف، أي لو أسفرت المفاوضات أيضا عن إحياء الاتفاق القديم أو توقيع اتفاق جديد، يعد من وجهة نظرها سيئا.

وزعمت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن ”جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) جند 10 علماء نوويين إيرانيين، نفذوا ثلاثة مشاريع تخريبية في المواقع النووية الإيرانية في أقل من عامين، وأن العملية التي تضمنت تفجيرين في موقع (نطنز) تمت بالتعاون مع علماء إيرانيين داخل البلاد“.

ضغوط أمريكية

وتحدثت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، اليوم الجمعة، عن ضغوط أمريكية، يبدو وأنها تستهدف إفراغ ورقة الضغط الإسرائيلية من مضمونها، أي تلك التي تتعلق بالعمليات التي يباشرها جهاز الاستخبارات ”الموساد“.

ويشكل جهاز ”الموساد“، في إطار الصراع الإسرائيلي ضد برنامج إيران النووي، ”الذراع الطويلة“ لإسرائيل حاليا، عوضا عن سلاح الجو، الذي لم ينته من إعداد الخطط العملياتية المناسبة، وفق التقارير العبرية.

وعكس تصريح منسوب لرئيس ”الموساد“ دافيد برنياع، قال فيه إن ”إيران لن تمتلك سلاحا نوويا“ الأجواء السائدة من وراء الكواليس بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي.

وعلمت ”يديعوت أحرونوت“ كما تقول، إن برنياع بصدد التوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل، لعقد سلسلة اجتماعات هدفها التنسيق بشأن الملف الإيراني.

وقالت إن لديها معلومات بأن الأمريكيين أوفدوا إلى إسرائيل، من وراء الكواليس، شخصيات أمنية رفيعة المستوى، حملت رسائل مفادها أن البيت الأبيض ”يرفض أية مفاجأة إسرائيلية“.

تعهد الموساد

ووفق الصحيفة، تلخصت الرسالة الأمريكية في أن عمليات ”الموساد“ السرية داخل طهران، فضلا عن العمليات التي تباشرها شعبة الاستخبارات الحربية ”أمان“، مرفوضة، ولا سيما حين تكون واشنطن في موقف تفاوضي مع الإيرانيين بشأن الملف النووي، إذ تعني عمليات إسرائيل السرية تقويض فرص النجاح على المسار الدبلوماسي.

وصرح رئيس ”الموساد“، الخميس، وبشكل علني، خلال فعاليات استضافها مقر الرئيس الإسرائيلي، بأنه ”اتفاق سيىء، وأتمنى ألا يصلوا إليه، سيعد تطورا لا يحتمل“.

وأضاف: ”تسعى إيران للهيمنة الإقليمية، تصدر الإرهاب الذي نعمل على مواجهته يوميا حول العالم، وتهدد استقرار المنطقة باستمرار“.

وتابع قائلا: ”لذا، نحن في حالة تأهب، ونعمل بالتعاون مع زملائنا في المؤسسة العسكرية، كل ما هو مطلوب من أجل إبعاد التهديد عن دولة إسرائيل، وتقويضه بكل السبل“.

وتعهد بألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، ليس فقط خلال السنوات المقبلة ولكن إلى الأبد، وقال: ”هذا تعهدي، هذا تعهد الموساد“.

ولاحظ المحلل العسكري يوسي يهوشواع، إن برنياع لم يتطرق لاحتمال أن يكون لدى الإيرانيين خطة لكسب الوقت، ويعملون على عدم التوصل إلى تفاهمات، من أجل تحفيز العمليات الخاصة ببرنامجهم النووي، إلى أن يتمكنوا من إنتاج القنبلة النووية تحت غطاء المفاوضات مع الدول الكبرى.

تجهيز البدائل

وفي المقابل، نبهت الصحيفة إلى تصريحات وزير الدفاع بيني غانتس، الخميس، والتي أشار خلالها إلى خطط المشتريات العسكرية الجديدة بقيمة 5 مليارات شيكل (1,584,169 مليار دولار)، تشمل صواريخ نظام ”القبة الحديدية“، وقنابل ذكية وقوله إنه ينبغي ”تجهيز بدائل تحسبا لفشل المفاوضات النووية“.

وأوضحت أنه إلى جوار خطط التسليح الإسرائيلية، تحسبا لاحتمال مهاجمة إيران، وحدوث مواجهات على أكثر من جبهة، يعزز قادة الجيش الإسرائيلي منظومة التعاون مع نظرائهم الأمريكيين.

وأوضحت أن رئيس شعبة العمليات بالجيش، اللواء عوديد بسيوك، ورئيس الشعبة الاستراتيجية وشعبة إيران، اللواء طال كلمان، زارا قبل أيام، القاعدة الرئيسية للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية.

وخلال الاجتماعات، ناقشت القيادات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية سبل التعاون الميداني في المنطقة وتحدثوا عن التحديات المشتركة للجيشين، وضرورة رفع الجاهزية وتعميق الحوار الاستراتيجي.

وسيواصل بسيوك وكلمان عقد اجتماعات عمل خلال الأسبوع المقبل مع قيادات عسكرية أمريكية كبرى، ضمن التعاون الاستراتيجي التنفيذي بين الجيشين.

زيادة التوتر

وأكدت الصحيفة، على لسان محللها للشؤون العسكرية، يوسي يهوشواع، أن المفاوضات في فيينا تسير بالتوازي مع زيادة التوتر بين واشنطن وتل أبيب، والذي تكلل بالاتصال الهاتفي الحاد، أمس الخميس، بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن.

وقالت إن وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس، ينوي التوجه إلى واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة، في زيارة جديدة لمناقشة تطورات الملف الإيراني.

وحسب ”يديعوت أحرونوت“، قبيل هذه الزيارة، فاقم رئيس الوزراء نفتالي بينيت لهجة الخطاب الرسمي، وذكر بالأمس لوزير الخارجية الأمريكية أنه ”ينبغي وقف المفاوضات النووية فورا“.

السياسات الصحيحة

وذكر بينيت لوزير الخارجية الأمريكية أن إيران تقوم بعملية ”ابتزاز نووي“، وأنه ينبغي الرد بخطوات قوية من قبل الدول الكبرى، وذلك ردا على إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم لمستوى 20% المخصص للاستخدامات العسكرية، وتستعين بأجهزة طرد مركزي حديثة في مفاعلات تحت الأرض، ولا سيما مفاعل ”فوردو“ النووي.

ووفق ما أشارت إليه الصحيفة، ثمة خلاف بين غانتس وبينيت بشأن السياسات الصحيحة التي ينبغي اتباعها في لغة الحوار مع الأمريكيين، وأضافت أنه قبل شهر واحد كان هناك توافق بين الاثنين، في هذا الصدد، وامتنعا عن ممارسة ضغوط علنية على الأمريكيين.

لكن في الأسبوعين الماضيين، بدأ بينيت في اتباع خط أكثر حدة، قبل أن يطالب الأمريكيين بوقف المفاوضات النووية مع إيران.