الكرملين: لقاء مرتقب عبر الفيديو بين بوتين وبايدن

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن الكرملين الجمعة أن روسيا والولايات المتحدة تعملان على تنظيم اجتماع عبر الفيديو بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في ذروة التوتر بين البلدين حول أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عن شكل اللقاء: ”العمل جار. إنه مؤتمر عبر الفيديو“.

وأضاف: ”لم يتم الاتفاق على الموعد الدقيق بعد“، موضحا أن ”الجانبين لديهما مقترحاتهما بشأن المواعيد لكن لم يتم الاتفاق عليها بعد“.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف صرح الخميس أن ”الاتصال“ بين الرئيسين الروسي والأمريكي يمكن أن يتم ”خلال الأيام المقبلة“ بدون أن يضيف أي تفاصيل.

وجاء تصريح ريابكوف بعد يوم من اجتماع بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي سيرغي لافروف وانتوني بلينكن في أوج توتر مرتبط بأوكرانيا التي تتهم واشنطن موسكو بالتحضير لغزوها.

وقال بيسكوف يوم الجمعة إن هذا الاجتماع ”كان فرصة جيدة للطرفين لشرح موقف كل منهما بطريقة واضحة ومفهومة“، مشيرا إلى أن ”المواقف متباينة في عدة مواضيع“.